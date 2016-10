Media-Tipp: Therapie mit Substanz

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Therapie mit Substanz: Psycholytische Therapie im 21. Jahrhundert

Einzigartiger Bericht und maßgeblicher Führer für eine zukünftige Psychotherapeuten-Generation.

Von Friederike Meckel Fischer

Dieses Fachbuch ist ein umfassender Leitfaden zum medizinischen Gebrauch von psychedelischen Substanzen in der Therapie von psychischen und psychosomatischen Störungen. Er beschreibt in klarer und gut verständlicher Sprache alles, was für den wirksamen und sicheren Einsatz dieser Behandlungsweise sowie für die Arbeit mit außergewöhnlichen Bewusstseinszuständen im Allgemeinen zu wissen notwendig ist.

Mit einem Vorwort von Stanislav Grof.

232 Seiten, ISBN 978-3-03788-398-3.

Weitere Infos unter www.nachtschatten.ch