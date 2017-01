Media-Tipp: The Psilocybin Mushroom Bible

Der definitive Guide für den Anbau und die Verwendung von Magic Mushrooms

von Virginia Haze & Dr. K. Mandrake

Die Psilocybin Mushroom Bible erklärt, wie man in kürzester Zeit sicher, diskret und effizient seine eigenen Pilze züchten kann. Es ist der größte Ratgeber, der je zu diesem Thema veröffentlicht wurde. Die über vierzig, bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und Hunderte Illustrationen, in denen jedes noch so kleine Detail ausführlich erklärt wird, machen die Pilzzucht besonders verständlich und einfach. Ob benötigtes Equipment wie Sterilisator, der sichere Umgang mit den Geräten, um Problemen vorzubeugen, spezielle Trocknungsmethoden, Kochrezepte oder die genauen und detaillierten Anleitungen stehen im Fokus dieses Buches. Aber auch Hinweise zur Dosierung, Set und Setting sowie die Thematisierung von Magic Mushrooms in der modernen Medizin werden thematisiert.

ISBN 9781937866280, englischsprachig, 358 Seiten mit vielen schönen Farbfotos, erschienen beim Verlag Green Candy Press.

