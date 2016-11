Media-Tipp: So what

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Reggae, Dancehall

“So What” von Dub Inc

Seit nun fast einem Jahrzehnt tourt DUB INC durch die ganze Welt und begeistert regelmäßig Zehntausende Fans auf den großen Bühnen in Europa, Südamerika und Indien bei ihren explosiven Live-Shows. Dennoch haben sie es geschafft, die Zwänge der Mainstream-Musik auf Abstand zu halten und ihren eigenen Weg zu gehen. Das neue Album ist das Ergebnis eines langen Prozesses, inspiriert durch die dunklen Geschehnisse in Frankreich und der ganzen Welt der letzten Monate.

Schonungslos werden in „So What“ komplexe Themen aufgegriffen. So werden die Angst der Länder, welche nur Furcht und Ablehnung gegenüber Fremden propagieren, und Verschwörungstheorien, die nur zum Zweck der Verunsicherung der Menschen dienen („Triste Epoque“, „So What“), offen besprochen. Nichtsdestotrotz beinhaltet es auch eine ordentliche Dosis Optimismus und den Aufruf für Liebe und Respekt gegenüber Mitmenschen. Beeinflusst durch Dancehall, Hiphop und die Rub-A-Dub-Bewegung der letzten Jahre, erneuert sich DUB INC mit diesem Album. Dennoch bleibt sie mit diesem puren Reggae-Album ihrer Bandidentität stets treu.

Weitere Infos unter: www.dub-inc.com