Media-Tipp: Peschawar – 100 Augenblicke

Literatur

Fotografien – Begegnungen

Von Oliver Uhrig

Porträts, Ansichten und erläuternde Texte einer Stadt „hart an der Grenze‟, die alle über den Alltag der Menschen, über ihr Leben und ihren Überlebenskampf – über die Identität von Peschawar – erzählen.

Peschawar liegt im Nordwesten Pakistans, an der Grenze zu Afghanistan. Die Stadt ist ein Schmelztiegel der Kulturen. Zahlreiche, teils uralte Teestuben mit ihren riesigen Samowaren und den gemütlich plaudernden Männern, verbreiten definitiv mehr als nur einen Hauch von Zentralasien.

Es bleibt ein Gefühl der Zeitlosigkeit. So war es schon immer, so ist es und so bleibt es.

Peschawar hat jedoch auch ein ganz anderes Gesicht. Nur allzu häufig reißen tückisch platzierte Bomben immer wieder Dutzende in den Tod. Ob vor staatlichen Einrichtungen, in den Geschäfts- und Verwaltungsvierteln oder in den engen Gassen der Altstadt. Unter der Wucht der Explosionen, die mit der Geschwindigkeit eines Flugzeuges und der Vernichtungskraft des jüngsten Gerichts durch die belebten Basare rasen, fallen Häuser in sich zusammen, werden Glasflaschen und Gewürzkisten zu tödlichen Geschossen, die ihr Ziel niemals verfehlen.

Hardcover Bildband mit 120 Schwarzweiß-Fotografien, thematischen Einführungen und illustrierenden Kartenskizzen, ISBN: 978-3-00-054404-0.

Weitere Infos: Medienbüro Rhein-Neckar Tel.: 06221-8685610 oder per Mail: info@mrn-hd.de