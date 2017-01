Media-Tipp: “Live at Red Rocks” von Rebelution

reggae

Hierzulande gelten Rebelution noch als Geheimtipp, während sie in den USA bereits große Hallen füllen. Die Band wurde 2004 in Isla Vista gegründet. Bereits ihr Debutalbum “Courage To Grow” wurde durch die iTunes “Editors Choice” als das beste Reggaealbum 2007 ausgezeichnet. Es folgten weitere Charterfolge, wie Nummer 1 der Reggae- und Independent-Charts. 2014 erklommen sie dann mit “Count Me In” Platz 1 der Billboard-Reggae-Charts und Platz 5 in den digitalen und Indie-Charts.

Mit LIVE AT THE ROCKS laden sie ihre Fans dazu ein, einen dieser unglaublichen Liveauftritte hautnah mitzuerleben und so die Wartezeit bis zur nächsten EU-Tour chillig zu überbrücken. Aufgenommen wurde LIVE AT THE ROCKS in Colorado. Die Band entschied sich bei der Live-DVD für den unkonventionellen Weg mit einer 360-Grad-Ansicht und gibt so das Gefühl mittendrin dabei zu sein. Enjoy the show!

Weitere Infos unter: rebelutionmusic.com