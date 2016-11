Media-Tipp: Khazraje

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Hiphop

“Khazraje” von MC Rene

Als Freestyle-Wunderkind der zweiten deutschen Hiphop-Generation ging MC Rene schon Mitte der Neunziger Jahre mit den Beginnern und Fettes Brot auf Tour. Anfang des Jahres reiste er nach Marokko in das Land seiner Ahnen, um zusammen mit Hiphop-Produzent Figub Brazlevič das Album „Khazraje“ aufzunehmen. Die Zeit in Marrakesch bei seinen Verwandten, die Musik der Gnawa und die täglichen Rufe des Muezzin hinterließen neben neuen kulturellen Eindrücken, 14 schwergewichtige musikalische Spuren. Orientalische Elemente und arabische Skits ergänzen die teils gut abgehangenen und zurückgelehnten, teils sommerlich jazzigen Beats und machen „Khazraje“ so zu einem ganz besonderen Album. Gelassen und souveräner denn je präsentiert sich der Halbmarokkaner, bei dem man die pure Leidenschaft des textschreibenden MCs spüren kann. Die Texte sind positiv nach vorn gerichtet, lassen aber doch die nötige Portion Reife kurz vorm Geburtstag 4.0 durchschimmern. Zu den ausgesuchten Gästen auf dem Album zählen u. a. Retrogott (Huss & Hodn) und Toni L (Advanced Chemistry).

Weitere Infos unter: mcrene.pq-world.net oder youtube.com/user/MrBahncard100