Mary Jane Berlin 2017 um zwei Wochen verschoben

Es gibt wieder Neuigkeiten zur Mary Jane Hanfmesse. Nachdem wir euch Mitte des Monats bereits darüber informiert haben, dass die Berliner Veranstaltung ab 2017 in einer neuen Location stattfinden wird, haben die Organisatoren eine weitere Änderung bekanntgegeben. Trotz des Umzugs hatte man zunächst noch am ursprünglichen Datum festgehalten, doch auf Wunsch einiger Aussteller haben sich die Veranstalter dazu entschieden, das Event um zwei Wochen zu verschieben. Damit findet die Messe nun vom 16. bis 18. Juni 2017 im Funkhaus Berlin statt. Das Mary Jane Berlin Team versichert, dass es dabei nun bleiben wird: „Es wird keine Änderungen mehr in dieser Hinsicht geben, sei es Location als auch Datum.“

Am Konzept der Messe wurde allerdings noch ein wenig geschraubt: Ab 2017 soll die Messe als „Hanf & Garten Messe“ beworben werden. Durch die Erweiterung des Fokus auf das Urban Gardening hoffen die Veranstalter, zusätzliches Publikum anziehen zu können. Potentielle Aussteller, die noch mit dem Gedanken spielen einen Stand auf der zweiten Ausgabe der Mary Jane zu eröffnen, haben Anfang des Jahres noch Gelegenheit einen Platz zu ergattern: Die restlichen verfügbaren Stände gehen ab nächster Woche in den Verkauf. Ebenfalls interessant für Aussteller: Die Messe arbeitet im nächsten Jahr mit dem Hotel „Nhow Berlin****” zusammen, welches für Aussteller einen Sonderrabatt i.H.v. 40% auf die Zimmer anbietet und 7 Minuten Fahrzeit vom Funkhaus entfernt ist.