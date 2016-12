Mary Jane Berlin 2017 an neuer Location

Nach dem Erfolg der ersten Mary Jane Berlin in diesem Jahr geht die Hanfmesse 2017 in die zweite Runde. Bislang war geplant, Aussteller und Besucher ein weiteres Mal in den Postbahnhof zu laden. Während der Vorbereitungen der nächsten Messe erhielt der Betreiber dieser Location allerdings eine Räumungsklage, gegen welche er erfolglos zu klagen versuchte. Da nun Teile des Gebäudes anderweitig verwendet werden sollen, wäre im Postbahnhof kein ausreichender Platz mehr, um die Mary Jane dort wie geplant durchführen zu können. Die Veranstalter haben aber sogleich eine alternative Location an den Start gebracht: Das Funkhaus Berlin.

Der Wechsel des Veranstaltungsort beschert der Messe eine angenehme Veränderung: Die Mary Jane 2017 wird nun direkt am Wasser mit Blick auf die Spree über die Bühne gehen. Außerdem kann der Veranstalter die Fläche nun von 3.500m² im Postbahnhof auf 4.500m² vergrößern und unser Outdoor-Bereich ermöglicht das Verweilen direkt am Ufer. Darüber hinaus bietet die Nähe zum Wasser den Veranstaltern die Gelegenheit, ein zusätzliches Special anzubieten: Es werden zwei Fähren gechartet, welche halbstündlich alle Aussteller und Besucher kostenlos von nahe dem Ostbahnhof zur Messe und wieder zurück bringt.

Am geplanten Zeitpunkt hat sich nichts geändert, die Messe wird nach wie vor vom 2. bis 4. Juni stattfinden.