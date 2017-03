Legalisierung in Düsseldorf? Zwei Cannabis-Termine im März

Share Pin +1 Share Shares 0

Düsseldorf bringt sich auch in diesen Tagen wieder als Vorreiter in der Cannabis-Politik ins Gespräch. Die Pläne, im Rahmen eines Modellversuches legales Cannabis künftig via Apotheken an registrierte Kiffer abzugeben, hat Deutschlandweit für Schlagzeilen gesorgt (wir berichteten). Der politische Wille und die nötigen Mehrheiten scheinen da zu sein – es fehlt aber noch an der Finanzierung.

Für die kommenden Tage stehen nun zwei Veranstaltungen an, die für legalisierungsbefürwortende Einwohner interessant sein könnten:

Heute Abend (27. März) lädt die Friedrich-Naumann Stiftung unter dem Titel “Wird Düsseldorf zum Kifferparadies?” zu einem Themenabend ein (Voranmeldung nötig, Teilnahme kostenlos).

Dem folgen die Jusos Düsseldorf (mit Hilfe des DHV), die am Donnerstag, den 30. März, zu einer Diskussionsrunde in den Räumlichkeiten der SPD einladen (Facebook-Event).

Was denkt ihr? Ist ein Kifferparadies in Düsseldorf zu schön, um wahr zu sein?