Legalisierung: Abstimmungen in den USA

Die ganze Welt sieht heute auf die USA. Vor allem natürlich, weil die amerikanischen Wähler heute darüber entscheiden, ob das Präsidentschaftsamt an Hillary Clinton oder Donald Trump geht. Aber auch für die Legalisierungsbewegung ist heute ein historischer Tag, denn in den US-Bundesstaaten Kalifornien, Nevada, Arizona, Maine und Massachusetts wird heute auch mittels Bürgerentscheiden über den künftigen Umgang mit Cannabis abgestimmt. Insbesondere das Ergebnis der Abstimmung in Kalifornien wird mit Spannung erwartet, schließlich hätte die dortige Freigabe weitreichende Konsequenzen. Kalifornien ist nicht nur der bevölkerungsreichste Bundesstaat des Landes, sondern auch die sechstgrößte Volkswirtschaft der Welt. Eine Legalisierung in Kalifornien wäre ein gewaltiger Durchbruch für die seit Jahren wachsende Cannabisbranche der USA.

Umfragen zeichnen ein eindeutiges Bild, Aktivisten und Beobachter in Kalifornien ebenso wie in den vier weiteren Bundesstaaten, in welchen über die vollständige Legalisierung entschieden werden soll, erwarten einen positiven Ausgang. Auch in Florida, Arkansas, North Dakota und Montana, wo heute über die Legalisierung des medizinischen Gebrauchs abgestimmt wird, sind die meisten Befürworter optimistisch. Im für die Legalisierung wichtigsten Bundesstaat Kalifornien sind allerdings nicht alle Bürger und Gemeinden von der Aussicht auf legales Cannabis begeistert. Während sich vielerorts Konsumenten wie Unternehmer bereits auf die Freigabe vorbereiten, hat San Jose, die drittgrößte Stadt des Bundesstaates, bereits Anfang des Monats ein Verbot des Cannabishandels beschlossen. Mitglieder des Stadtrates begründeten diesen Schritt damit, dass man den Verantwortlichen ausreichend Zeit einräumen wolle, um die gesetzliche Regulierung von Handel und Produktion zu erarbeiten. In mehreren Dutzend Städten gibt es ähnliche Bestrebungen. Die meisten der Bestimmungen des Bürgerentscheides würden bei einem positiven Wahlergebnis allerdings ohnehin nicht vor 2018 in Kraft treten.

Wir halten euch über den Ausgang dieser historischen Wahlen natürlich auf dem Laufenden.