Legaler Konsum, Besitz und Anbau: US-Bundesstaat Maine legalisiert Cannabis

Wie regelmäßige grow!-Leser wissen, wurde Anfang November in den USA nicht nur ein neuer Präsident gewählt, zeitgleich fanden in mehreren Bundesstaaten auch Abstimmungen über die Legalisierung von Cannabis zum Freizeitgebrauch und als Medizin statt. Zu den vier neuen grünen Bundesstaaten gehört seitdem auch Maine. Seit gestern sind die neuen Regelungen gültig: Erwachsene Einwohner des Bundesstaates dürfen nun ab ihrem 21. Lebensjahr ohne Angst vor Strafverfolgung Cannabis konsumieren. Außerdem ist der begrenzte private Anbau jetzt ebenso legal wie das Verschenken und der Besitz von bis zu 2.5 Unzen (ca. 70 Gramm). Das Ergebnis der Abstimmung im November war ziemlich knapp ausgefallen, so dass Gegner der Initiative eine Neuauszählung gefordert hatten. Doch auch nach zwei Wochen des Nachzählens per Hand hatte sich an dem Ergebnis nichts geändert: Maine legalisiert Cannabis.

Bis die Freunde des Hanfgenusses in Maine ihre favorisierte Rauchware jedoch in lizenzierten Läden erwerben können, wird es leider noch ein ganzes Jahr dauern. In der vergangenen Woche wurde ein Gesetz verabschiedet, welches den legalen Verkauf von Cannabisprodukten durch den Einzelhandel noch bis Februar 2018 verbietet. Diese Zeit will der Gesetzgeber nutzen, um die notwendigen Regularien auszuarbeiten. Ähnlich sieht es in den drei weiteren Bundesstaaten aus, in welchen die Initiativen zur Legalisierung im November erfolgreich angenommen wurden. Auch in Kalifornien, der sechstgrößten Volkswirtschaft der Welt, wird es noch bis Anfang nächsten Jahres dauern, bis die legalen Verkäufer an den Start gehen können. Hier wartet ein schätzungsweise 7 Milliarden Dollar schwerer legaler Cannabismarkt darauf, endlich erschlossen zu werden.