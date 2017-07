Schweiz: CBD-Joints aus dem Supermarkt

Die meisten Hanfgenießer aus dem deutschsprachigen Raum wissen längst, dass der Verkauf von Hanfblüten mit weniger als einem Prozent THC in der Schweiz mittlerweile legal ist – und die Nachfrage ist gewaltig. In der Schweiz ist ein regelrechter CBD-Hype ausgebrochen (siehe auch die Reportage in grow! 4/17). Die als Tabakersatz erhältlichen Hanfblüten finden reißenden Absatz. Kein Wunder, dass nun auch Tabakproduzenten Interesse an dem Geschäft mit legalem Cannabis haben.

Die Schweizer Zigarettenmarke Heimat, welche damit wirbt, die einzigen Zigaretten aus 100 Prozent Schweizer Tabak zu produzieren, bietet nun auch die „erste Tabak-Hanf-Zigarette der Welt“ an. Ein Päckchen kostet 19.90 Franken und enthält 20 CBD-Zigaretten mit insgesamt 4 Gramm CBD-Hanf. Hinter den Marke steckt das Start-Up Koch & Gsell aus dem st. gallischen Dorf Steinach, die neuen legalen Joints werden in einer kleinen Manufaktur am Bodensee produziert. Während der Tabak aus der Schweiz kommt, sind die Produzenten was den benötigten CBD-Hanf angeht noch auf Importe aus dem Ausland angewiesen, „weil zu wenig verfügbar war“, wie Gründer Roger Koch kommentiert.

Die neuen Hanf-Tabak-Zigaretten aus der Packung werden nicht nur in Fachgeschäften für Hanfprodukte und an Kiosks, sondern auch in Supermärkten verkauft: Die zu den größten Detailhandels- und Grosshandelsunternehmen der Schweiz zählende Coop Genossenschaft hat die legalen Joints in das Sortiment der unter dem Eigennahmen betriebenen Supermärkte aufgenommen. „Wir bieten unseren Kunden bereits Hanfprodukte wie Hanfeistee, Hanfblütenbier, Hanfsamen-Öl oder Bio-Hanfaufstrich an“, kommentierte Sprecher Urs Meier. „Hanfprodukte sind stark gefragt und liegen im Trend.“ Offiziell sind die legalen Joints erst ab dem 24. Juli im Sortiment zu finden, doch einige Filialen bieten die Zigaretten mit je 0.2 Gramm legalem CBD-Hanf bereits an.

Natürlich gibt es auch Kritiker, welchen diese Entwicklung überhaupt nicht gefällt. So sprach SVP-Nationalrätin und Präsidentin des Dachverbands Drogenabstinenz Schweiz Andrea Geissbühler von einer „Gefährdung Jugendlicher“ durch einfache Verfügbarkeit: „Man versucht so, den Joint zu legalisieren“. Über ihre Sprecherin Monique Portner ließ Sucht Schweiz Kritik mitteilen, allerdings wegen des Tabaks: „Aus Präventionssicht ist es bedenklich, dass ein weiteres Tabakprodukt auf den Markt kommt. Und Nikotin macht stark abhängig.“