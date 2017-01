Erster High Times Cannabis Cup in Las Vegas

Mit Gesetzen zur medizinischen Nutzung von Cannabis in über der Hälfte der US-Bundesstaaten und acht weiteren mit erfolgreichen Initiativen zur Legalisierung des Freizeitkonsums sind die USA mittlerweile zu einem der wichtigsten Länder in Sachen Cannabiskultur avanciert. Auch in Nevada entschieden sich die Bürger unlängst dazu, die Hanf-Prohibition zu den Akten zu legen. Um diese neue Freiheit für Cannabisenthusiasten zu feiern, findet bald der erste High Times Cannabis Cup in Las Vegas statt. Am 4. und 5. März wird das von Ultra Health LCC präsentierte Event über die Bühne gehen. Ort der Veranstaltung ist das Moapa River Reservat, 30 Minuten nördlich der Innenstadt der berühmt berüchtigten „Sin City“.

Unter dem Motto „Teaching the world to grow“ wird auf dem Cup auch ein voll ausgestatteter Grow-Raum präsentiert. Die High Times Anbauexperten Danny Danko und Nico Escondido werden den Besuchern die Anlage vorstellen, über Technik und Equipment fachsimpeln und Fragen beantworten. Auch Nichtraucher und -dampfer werden auf ihre Kosten kommen, denn im „Edibles Village“ des Cups dreht sich alles um die richtige Zubereitung hanfiger Gerichte. Außerdem wird ein Seminar zur medizinischen Forschung abgehalten. Passend dazu wird im Rahmen des Events auch ein „Medical Cannabis Cup“ veranstaltet, bei dem unter anderem auch alles zum Thema Konzentrate und Dabbing besprochen und präsentiert werden soll. Auch für Entspannung und Unterhaltung wird natürlich gesorgt.

Ticketpreise und weitere Infos zu dem Event findet ihr unter https://www.cannabiscup.com/las-vegas/