Kriminalstatistik: Repression gegen Cannabiskonsumenten auf Rekordniveau

Seit 1953 gibt das Bundeskriminalamt jedes Jahr die deutsche Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS) heraus. Diese gibt Auskunft über die innerhalb eines Jahres angezeigten Straftaten sowie über deren Umstände, die Verdächtigen, Opfer und Schäden. Anfang der Woche wurde die PKS 2016 veröffentlicht. Diese neuste Ausgabe der Bilanz der bundesdeutschen Ordnungshüter zeigt: Im letzten Jahr wurden so viele Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz (BtMG) registriert wie nie zuvor.

Wer nun glaubt, dass mehr Bürger gegen das BtMG verstoßen haben, sollte beachten, dass die meisten registrierten Fälle Kontrolldelikte sind. Die Anzahl hängt also vor allem davon ab, wie viele Kontrollen die Polizei innerhalb eines Jahres durchführt. Die neue Statistik zeigt: Insbesondere die Jagd auf Cannabiskonsumenten wurde deutlich intensiviert. Die Zahl der registrierten Delikte in Sachen Cannabis stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um satte 7,9%, allgemeine Verstöße gegen das BtMG wie Konsumdelikte und Besitz geringer Eigenbedarfsmenge stiegen um fast 10 %. Die PKS weist für 2016 ganze 182.399 Delikte mit Bezug auf Cannabis aus. Laut dem ausführlichen Beitrag von Hans Cousto für den Drogerie-Blog der taz bedeutet dies einen Anstieg von über 260 % seit 1993.

International wandelt sich das Image von Cannabis. Immer mehr Länder erlassen Gesetze, welche die legale medizinische Nutzung ermöglichen und auch Entkriminalisierung und Legalisierung werden immer häufiger diskutiert. Während immer mehr Experten aus dem Gebiet der Drogenpolitik zu der Einsicht gelangen, dass der repressive Ansatz zum Scheitern verurteilt ist, macht die deutsche Polizei jedoch weiter fleißig Jagd auf Cannabiskonsumenten. Anstatt sich der Realität zu stellen und diese sinnlose Verschwendung von Ressourcen und Steuergeldern endlich zu beenden, halten die Ordnungshüter krampfhaft daran fest, dass Hanfverbot umzusetzen.

Bekanntlich führt die Repression jedoch nicht zu einer Verringerung der Anzahl der Konsumenten. Eines der prominentesten Beispiele des Landes ist die Situation im Görlitzer Park in Berlin. Die dort zeitweise mit tausenden zusätzlichen Einsatzstunden der Polizei verfolgte Null-Toleranz-Strategie erwies sich letztlich als wirkungslos. Mit der bundesweiten Repression gegen Cannabiskonsumenten auf historischem Rekordniveau ist es an der Zeit, dass die Verantwortlichen endlich einsehen, dass die Kriminalisierung von Konsumenten nicht nur in Brennpunkten wie dem Görlitzer Park, sondern generell wirkungslos ist. Die einzigen „Erfolge“, welche der repressive Ansatz zu verbuchen hat, sind die überflüssige Stigmatisierung der Konsumenten sowie die Zerstörung beruflicher wie privater Perspektiven.