Kosten für medizinisches Cannabis: Apotheker wollen mitverdienen

Am 10. März trat endlich das neue Gesetz in Kraft, dank welchem Ärzte ihren schwerkranken Patienten nun medizinisches Cannabis auf Rezept verschreiben können. Für Irritationen sorgten allerdings Berichte, wonach medizinisches Cannabis künftig vom Apotheker zermahlen abgegeben werden soll. Die Frage, ob Cannabis als Rezeptur- oder Fertigarzneimittel abgegeben werden soll, ist nämlich auch eine der Kosten.

Laut einem in der Pharmazeutischen Zeitung veröffentlichten Interview mit dem Präsidenten der Bundesapothekerkammer, Dr. Andreas Kiefer, sind die Blüten „ein Rezepturausgangsstoff, aus dem die Apotheke ein Rezepturarzneimittel herstellt“. Die Abgabe von ungemahlenen Blüten sei nur „im Einzelfall“ möglich. Was das bedeutet, erklärt Dr. Franjo Grotenhermen in der aktuellen Ausgabe der Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin (ACM). Demnach „kann der Apotheker auf den Einkaufspreis 100 % aufschlagen“, wenn das Cannabis nicht als Fertigarzneimittel abgegeben, sondern vor der Abgabe gemahlen wird. Dadurch würden die Apotheker also deutlich mehr verdienen. „Dabei geht es ganz offensichtlich im Wesentlichen darum, für die eigene Klientel, für die Apotheker, möglichst viel bei diesem Geschäft zulasten der oft nicht reichen Patienten und der Krankenkassen in die eigenen Taschen zu wirtschaften“, kommentiert Dr. Grotenhermen.

Das vorgeschobene Argument für die Forderung nach Abgabe in gemahlener Form ist die Therapiesicherheit: Laut den bei aponet.de veröffentlichten Informationen für Patienten sind unverarbeitete Blüten nämlich „ungleichmäßig und nicht korrekt zu dosieren.“ Diese Argumentation nennt der ACM zurecht „zynisch“ und eine „Dreistigkeit“.

Erfreulicherweise scheint es allerdings auch Apotheken zu geben, welche sich nicht an dieser Masche beteiligen wollen. Der ACM will diese unterstützen und bittet alle Patienten, jene Apotheken zu melden, welche Cannabisblüten weiterhin zum niedrigeren Preis abgeben: „Wir wollen dafür sorgen, dass Apotheken, die den Patienten gute Preise machen, die wahren Profiteure sein werden. Denn sie haben es verdient.“ Wenn diese einverstanden sind, sollen sie künftig auf einer entsprechenden Liste genannt werden.

Für alle, welche an konkreten Zahlen interessiert sind: Der ACM veröffentlichte am Samstag auch eine Beispielrechnung zum Unterschied in der Preisgestaltung von Cannabisblüten als Fertigarzneimittel im Vergleich zur verarbeiteten Rezeptur.