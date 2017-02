KONOPEX 2017: Messe, Konferenz & Ideenmarktplatz rund um Hanf

Mit dem immer weiter ansteigenden Interesse an den vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der alten Kulturpflanze Hanf wächst auch die Zahl der Veranstaltungen zu diesem Thema stetig an. Viele Messen und Events sind in der Szene längst etabliert und gut bekannt, doch es kommen immer wieder neue Termine dazu. Im tschechischen Ostrava geht die KONOPEX vom 21. – 23. April 2017 in die zweite Runde.

Das Event an einzigartiger Location auf dem Industriegelände Dolni Vítkovice nahe der polnischen Grenze ist mehr als nur eine weitere Messe rund um das Thema Hanf. Zwar wird laut Auskunft der Organisatoren auch hier in erster Linie angestrebt, die Öffentlichkeit über die vielseitige Pflanze und ihre Geschichte zu informieren, doch auf dem Programm stehen außer der Messe auch diverse Vorträge, Workshops, Unterhaltung und eine „Hemp Stock Exchange“.

Die KONOTRADE getaufte Neuerung der Veranstaltung will allen an geschäftlichen Unternehmungen in Sachen Hanf interessierten Besuchern eine Plattform bieten, mit Experten zu diskutieren und zu handeln. Auf dem „Ideen-Marktplatz“, wie die Organisatoren diesen Teil des Events nennen, sollen die Besucher eine Gelegenheit bekommen, sich über Geschäftsmodelle, Start-Ups und Investitionsmöglichkeiten auszutauschen. Hier können engagierte Unternehmer und solche die es werden wollen einen Partner, Investoren, Händler oder neue Ideen finden.

Im Rahmen der KONOPEX findet außerdem eine dreitägige Konferenz statt, auf der sich alles um den Anbau und die Verarbeitung von Hanf dreht. Dabei geht es allerdings nicht nur um Cannabis als Genussmittel, sondern um viele verschiedene Einsatzmöglichkeiten: Medizin, Baustoffe, Textilien, die Papierindustrie, Energie, Nahrungsmittel, Kosmetik, Veterinärmedizin und weitere Themen sollen besprochen werden.

Weitere Informationen und Ticketpreise unter konopex.cz.