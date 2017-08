„Kölner Erklärung“ auf weltweit größter Nutzhanfkonferenz unterzeichnet

Hanf ist eine extrem vielseitige Pflanze. Obwohl bei den meisten unserer Leser der Fokus auf dem Genusskonsum potenter Hanfblüten oder deren medizinischer Verwendung liegt, ist dennoch allgemein bekannt, dass auch Nutzhanf eine tolle Sache ist. Denn aus der alten Kulturpflanze lassen sich zahlreiche unterschiedliche Produkte herstellen. Wer wüsste das besser als die Vertreter der Nutzhanf verarbeitenden Unternehmen. Diese trafen sich Ende vergangener Woche in Köln zur 14. Internationalen Konferenz des Europäischen Nutzhanfverbandes (European Industrial Hemp Association, EIHA).

Das Branchentreffen war ein voller Erfolg: Während 2003 erst 50 Teilnehmer zu verbuchen waren, kamen dieses Jahr ganze 330 Teilnehmer aus 44 Ländern – was die Veranstaltung zur weltweit größten Nutzhanf-Konferenz aller Zeiten machte. 37 Redner aus verschiedenen Ländern besprachen die neusten technologischen Entwicklungen, neue Produkte, Vermarktungsstrategien und vieles mehr. Bereits einen Tag vor dem offiziellen Start der Konferenz am 7. Juli wurden Workshops für EIHA-Mitglieder und wissenschaftliche Experten veranstaltet.

Neben Hunderten von Meetings zwischen Investoren und Vertretern der verschiedensten Unternehmensbereiche von Anbau über Verarbeitung bis Forschung wurde auf der 14. EIHA-Konferenz auch die Cologne Declaration on Industrial Hemp, also die Kölner Nutzhanf-Erklärung vorgestellt. 191 Teilnehmer unterzeichneten die Erklärung, in welcher Hanflebensmittel-Unternehmen die wichtigsten Anliegen ihres Sektors aufzeigen:

„Die Unterzeichnenden rufen die Gesetzgeber dazu auf, eine vernünftige und ausgeglichene Gesetzgebung zu nicht-psychotropen Cannabinoiden wie CBD und Hanfextrakten, sowohl als Inhaltsstoff von Nahrungsergänzungsmitteln wie auch als Arzneimittel, in Europa und allen Mitgliedsstaaten zu entwickeln, um sicherzustellen, dass Konsumenten geschützt werden, die gegenwärtige zweistellige Wachstumsrate der Branche zu unterstützen, neue Investoren anzuziehen, Arbeitsplätze zu schaffen und die Entwicklung sicherer Produkte voranzutreiben.“

Außerdem geht es den Unterzeichnern der Kölner Erklärung um eine Angleichung des maximal zulässigen THC-Gehalts von Nutzhanf: In der EU sind nur solche Sorten zugelassen, welche einen Gehalt von weniger als 0.2 Prozent THC aufweisen. Um insbesondere mit Kanada und den USA auf einer Ebene agieren zu können, fordern die Unterzeichner eine Anhebung auf die dort üblichen 0.3 Prozent.

Zu guter Letzt fordern die Unterstützer der Erklärung gemeinsam mit der gesamten EIHA eine Überarbeitung des berühmt-berüchtigen Einheitsabkommens über die Betäubungsmittel der Vereinten Nationen, welches nach wie vor keinen Unterschied zwischen potentem Cannabis, Medizinalhanf und dem nahezu THC-freien Nutz- bzw. Industriehanf macht.