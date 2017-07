Knappe Mehrheit der Apotheker begrüßt Cannabis-Gesetz

Jeden Monat führt das Kölner Institut für Handelsforschung (IFH) die sogenannte Apokix-Umfrage durch. Hinter diesem Namen verbirgt sich der „Apotheken-Konjunkturindex“. Die Daten dieser regelmäßigen Befragungen von Apothekeninhaberinnen und -inhabern sollen Auskunft über Stimmung und Lage des deutschen Apothekenmarktes geben. Darüber hinaus werden den Pharmazeuten Fragen zu aktuellen Themen gestellt. Im Juni ging es um die Haltung zur neuen gesetzlichen Regelung der Handhabung von medizinischem Cannabis.

Knapp über 51 Prozent der rund 200 befragten Apothekenleiter befürworten den Gesetzeserlass. Mit 18.6 Prozent der Befragten sind leider aber immer noch zu viele Apotheker dagegen. Der Rest ist sich offenbar noch nicht sicher, was von der ganzen Sache zu halten ist und gaben an, unentschlossen zu sein. Auch was die Praxis betrifft, wurden die Teilnehmer der Umfrage um Auskunft gebeten: Auf die Frage nach der Entwicklung der Nachfrage nach Cannabisarzneimitteln, -blüten und -zubereitungen auf Rezept in den Apotheken seit Inkrafttreten des Gesetzes im März gaben 30.4 Prozent an, dass diese angestiegen sei. Mit über 68 Prozent hat sich bei der Mehrheit der Apotheken allerdings nichts verändert.

Was die eigene Leistung der Apotheken betrifft, so geben mit fast 98 Prozent nahezu sämtliche Befragten an, dass die „Prüfung der Cannabisblüten nach der Apothekenbetriebsordnung“ mit einem hohen Aufwand verbunden sei. Eine ebenfalls klare Mehrheit von 81.8 Prozent begrüßt aber dennoch, dass das neue Gesetz „neue Therapie-Möglichkeiten für Patienten eröffnet, wenn keine anerkannte Standardtherapie mehr infrage kommt.“

Die Erhebung weist mit der Frage nach der empfundenen Notwendigkeit von Weiterbildungsmaßnahmen außerdem deutlich auf ein dringliches Problem hin: Zu viele Ärzte und Apotheker sind nicht ausreichend informiert oder aufgrund veralteter Ansichten nicht in der Lage, Patienten in Sachen Cannabis angemessen zu beraten. Den Apothekern scheint dieses Defizit zumindest bewusst zu sein: Über 80 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass es neuer Weiterbildungsmaßnahmen bedarf, da die Mitarbeiter nicht ausreichend geschult seien.