Kanadas Regierung lässt sich Zeit mit Cannabis-Legalisierung

Seit der Wahl von Justin Trudeau zum Premierminister von Kanada Ende 2015 warten nicht nur Kanadas Bürger, die das Genussmittel ihrer Wahl endlich ohne Angst vor strafrechtlichen Konsequenzen erwerben und konsumieren wollen, auf die bereits im Wahlkampf versprochene Legalisierung von Cannabis. Auch diverse Unternehmen der Branche, welche von diesem Schritt profitieren wollen, stehen schon längst ungeduldig in den Startlöchern. Trudeaus Regierung will jedoch offenbar nichts übereilen.

Der ehemalige Polizeichef von Toronto und gegenwärtiger parlamentarischer Staatssekretär des kanadischen Justizministeriums William Sterling „Bill“ Blair leitet die Task Force, die sich mit den Details einer möglichst reibungslosen Umsetzung der Legalisierungspläne auseinandersetzt. Mit seinen Ansagen in einem Anfang der Woche veröffentlichten Interview mit Bloomberg News verpasste Blair all jenen, die mit einer baldigen Freigabe rechnen, erst einmal einen Dämpfer. Zwar bestätigte er, dass die grundlegende Gesetzgebung noch in diesem Frühjahr vom Parlament verabschiedet werden soll, doch damit sei es noch nicht getan. Die Regierung werde sich Zeit nehmen, um gemeinsam mit den Provinzen, Geltungsbereichen und Städten des Landes passende Strukturen aufzubauen und spezifische gesetzliche Regulierungen auszuarbeiten.

„Wir werden uns so viel Zeit nehmen, wie es braucht, um es richtig zu machen“, erklärte Blair. „Offen gesagt bin ich ziemlich abgeneigt, einen bestimmten Zeitrahmen anzudeuten, weil ich nicht weiß, wie lange es in jeder unserer 10 Provinzen und den drei Geltungsbereichen dauern wird.“ Der Chef der staatlichen Legalisierungsplanung kündigte an, man wolle ein System für legales Cannabis aufbauen, welches unter anderem auch regelmäßige Produkttests beinhalten werde. „Es reicht nicht aus, einfach nur ein Gesetz zu erlassen“, sagte er in einem weiteren Interview mit CBC, der staatlichen Rundfunkgesellschaft Kanadas.

Bloomberg zitiert Chris Damas, Analyst und Herausgeber des BCMI Reports, dass die lizenzierten Cannabisproduzenten des Landes bereits dabei seien, ihre Kapazitäten auszubauen und es eine „gewaltige Menge“ an überschüssigem Cannabis gäbe, wenn sich die Legalisierung länger verzögern sollte. „Es könnte viel Enttäuschung geben“, so Damas. Bislang gingen die beteiligten Akteure davon aus, dass mit einer Vorstellung der Gesetzgebung im Frühjahr 2017 der Weg zum Verkaufsstart von Cannabis als Genussmittel im nächsten Jahr geebnet werden würde. Ob es nun wirklich 2018 soweit sein wird oder es doch erst 2019 losgehen kann, darauf wollte sich Blair jedoch nicht festlegen.