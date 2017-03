Kanada: „Prince of Pot“ Marc Emery und Ehefrau Jodie verhaftet

Während Hanffreunde in Kanada ungeduldig auf die immer weiter hinausgeschobene Legalisierung von Cannabis als Genussmittel warten, wird die nach wie vor geltende Gesetzgebung noch immer durchgesetzt. Dies bekamen auch der auf der ganzen Welt bekannte Cannabisaktivist Marc Emery (59) und seine Frau Jodie (32) Mitte vergangener Woche zu spüren, als sie am Flughafen von Toronto verhaftet wurden. Für den selbsternannt „Prince of Pot“ ist es bereits die 30. Festnahme. Erst nachdem sie eine vom Haftrichter auf je 30.000 Dollar festgesetzte Kaution hinterlegten, wurden sie vorerst wieder aus der Haft entlassen.

Gegenüber CBC sagte Jodie Emery: „Ich habe das starke Gefühl, dass es gezielte politische Verfolgung ist.“ Angesichts der Tatsache, dass sie niemals jemandem geschadet oder Waffen gebraucht hätten, sei dieses Vorgehen „extrem beängstigend“. Die Verhaftung beschrieb sie als „erniedrigende“ und „erschütternde“ Erfahrung. „Wir sind friedliche politische Aktivisten.“

Am Tag nach der Verhaftung führte die Polizei eine ganze Reihe von Razzien in insgesamt fünf Fachgeschäften von Emerys „Cannabis Culture“-Franchise durch, auch vier Privatwohnungen wurden durchsucht. In der Folge müssen sich auch drei Franchisenehmer vor Gericht verantworten. Marc Emery werden insgesamt ganze 15 verschiedene Vergehen zur Last gelegt, darunter neben Drogenhandel und -besitz auch die Vorbereitung zur Begehung einer schweren Straftat. Jodie Emery soll sich wegen fünf Vergehen verantworten. Das Aktivisten-Ehepaar berichtete, dass ihnen in den ersten Stunden nach ihrer Verhaftung keine Gelegenheit eingeräumt wurde, ihre Anwälte zu kontaktieren.

Emery ist unter anderem durch seine fünfjährige Haftstrafe weltbekannt, welche er in den USA verbüßt hat, nachdem er wegen des grenzüberschreitenden Handels mit Hanfsamen verurteilt und von der kanadischen Regierung ausgeliefert worden war. Angesichts seiner 30. Festnahme sagte er, er sei darauf vorbereitet ein weiteres mal ins Gefängnis zu gehen. „Ich wurde von meiner eigenen Regierung verbannt und auf jeder Ebene misshandelt“, kommentierte er. Daran sei er gewöhnt.