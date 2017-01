Kalifornische Band produziert Schallplatte aus Hasch

Cannabis kurios: Die kalifornische Jam-Band Slightly Stoopid hat die erste vollständig rauchbare Platte der Welt produziert – aus besonders harzigem Hasch. Bislang wurden erst zwei der außergewöhnlichen Platten gepresst. Darauf zu hören ist, wie könnte es auch anders sein, natürlich ein Reggae-Song. Laut Billboard ist der Track mit dem Titel „Dabbington“ ein „jazziger, stonerfreundlicher Instumentalsong.“ In jeder Platte steckt Bubble-Hash im Wert von 6.000 Dollar, die weitere Produktion kostete die Macher noch einmal 1.000 Dollar. Der Sound des ersten Prototyps wurde als „passabel“ beschrieben. Allerdings ist die erste der musikalischen Haschplatten offenbar bereits Geschichte, denn die Potheads im Büro der Macher konnten sich nicht beherrschen und haben sich bereits daran bedient. Der zweite Versuch war vom Klang her offenbar eher fragwürdig, eine dritte und leider vorerst letzte Platte soll noch im Frühjahr 2017 produziert werden.

Leider wird auch die dritte Ausgabe der Platte nicht im Handel auftauchen. „Ursprünglich wollten wir das machen, um der Legalisierung Aufmerksamkeit zu verschaffen“, sagte Jon Phillips von Silverback Musik, der Manager der Band. Bekanntlich wurde unlängst der Freizeitgebrauch von Cannabis in Kalifornien legalisiert. Die dritte Ausgabe des „Kunstwerks“, wie der Manager die Platte bezeichnet, wird voraussichtlich zu wohltätigen Zwecken versteigert werden. Außerdem plant Phillips, Slighly Stoopid Bubble-Hash über Dispensaries (Hanfapotheken) zu vermarkten. Ein Teil der Einnahmen soll der Krebsforschung gespendet werden.

Und so sieht es aus, wenn eine Schallplatte aus Hasch gepresst wird:

This is how (and why) @SlightlyStoopid's smokable, $7,000 hash record got made https://t.co/u47fV0RzP4 pic.twitter.com/ckWjAgev9w

— billboard (@billboard) January 20, 2017