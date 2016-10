Jamaika: Leser-Reisereport (Snippet)

grow!-Leser-Reisereport

Kein anderes Land dieser Welt seit vielen Jahren so sehr mit Cannabis in Verbindung gebracht wie Jamaika. Seit Anfang 2015 die Reform der Drogengesetze in Kraft getreten ist, dürfen Konsumenten nun zum Eigenbedarf zwei Unzen (ca. 57 Gramm) Cannabis besitzen, ohne Haftstrafen befürchten zu müssen. Der Hanfanbau boomt wie nie zuvor, und auch der Verkauf von Ganja erreicht ungeahnte Ausmaße. So sollen in Kürze selbst an den Flughäfen Verkaufsautomaten mit Ganja aufgestellt werden. Ein Eldorado für alle Hanffreunde!

So oder so ähnlich ging es wohl unserem Leser Julian. Die spannenden Erlebnisse seiner ersten Jamaikareise lest ihr hier:

Mein Name ist Julian, ich bin 24, komme aus Baden-Württemberg, bin ein riesiger SKA-Fan und rauche eigentlich eher selten Gras. Voreingenommen von jeglichem Klischee und voller Neugier ging meine diesjährige Reise zusammen mit meiner Freundin in das Land der Rastafaris des Reggaes und des Ganjas – JAMAIKA.

Gleich nach der Landung auf Jamaika (nach einem 12-Stunden-Direktflug zum Flughafen Montego Bay) wurde uns zum erstenmal Ganja angeboten und auf der anschließenden Weiterreise zum Zielort bekamen wir von mindestens fünf Busfahrern ähnliche Angebote. Wir merkten ziemlich schnell, dass Ganja auf Jamaika so gut wie überall verfügbar ist, und so stieg sogar bei mir als neugierigem Gelegenheitsraucher das Interesse spürbar an.

Nach gerade mal 120 Minuten Aufenthalt in Jamaika entschloss ich mich also, für den Anfang vier Gramm Gras bei meinem Busfahrer zu kaufen, der uns zu unserem Hotel in der Nähe von Ocho Rios brachte. Abgesehen davon, hielt dieser Busfahrer wie selbstverständlich irgendwo im Nirgendwo für mich an, nachdem ich ihm gesagt hatte, dass ich gerne Pfeife rauche. Spontan kaufte er mir eine. Wir waren übrigens nicht allein, noch zwei weitere deutsche Touristen in den Vierzigern saßen mit im Bus, was mir doch recht peinlich war. Angekommen im Hotel und übermüdet vom Flug richteten wir uns an diesem Abend noch ein, erkundeten das Hotel und schliefen anschließend…

