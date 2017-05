Jahresbericht zur Rauschgiftkriminalität: Mehr Drogentote

Jahr für Jahr veröffentlicht die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und das Bundeskriminalamt (BKA) einen Report zur Lage in Sachen Drogen und Todesfällen vor. Der am Montag von Marlene Mortler (CSU) und BKA-Präsident Holger Münch in Berlin vorgestellte Jahresbericht 2016 zur Rauschgiftkriminalität zeigt: Im letzten Jahr starben 1.333 Menschen an Folgen ihres Drogenkonsums, neun Prozent mehr als 2015. Damit ist diese Zahl bereits das vierte Mal hintereinander gestiegen. Die häufigste Ursache der registrieren Todesfälle war die Überdosierung von Opioiden/Opiaten bzw. Mischkonsum mit diesen. Die meisten Drogentoten gab es übrigens laut Statistik in Bayern: Ganze 321 Menschen starben im Freistaat im vergangenen Jahr an ihrem Drogenkonsum.

Auf einem konkreten Gebiet gab es jedoch einen erheblichen Anstieg an Todesfällen: Legal Highs. Während 2015 bereits 39 Menschen infolge des Konsums der diversen angebotenen Neuen Psychoaktiven Stoffe (NPS) ums Leben kamen, starben 2016 ganze 98 Menschen an den u.a. als Badesalze oder Kräutermischungen verkauften Designerdrogen. Trotz neuer Gesetzeslage seit 2016, wonach Handel, Einfuhr, Verbreitung sowie Herstellung von neuen psychoaktiven Stoffen unter Strafe verboten sind, floriert der Drogenhandel im Netz.

Eine weitere Steigerung gab es bei der Zahl der insgesamt registrierten Rauschgiftdelikte, welche mit 302.592 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um sieben Prozent gestiegen ist. Damit beträgt der Anteil dieser Fälle an der Gesamtkriminalität nach wie vor fünf Prozent. Deutlich zugelegt hat auch die Menge der sichergestellten Cannabisprodukte: 1.874 kg Haschisch bedeuten eine 17 prozentige Steigerung, bei Hanfblüten waren es mit 5.955 Kilo ganze 55 Prozent mehr.

Angesichts der Zahlen fordert der Geschäftsführer der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen, Raphael Gaßmann, einen drogenpolitischen Wandel: „Dass die Substanzen immer reiner und preiswerter werden, zeigt, dass wir mit der Verbotspolitik an diesem Ende nicht weiter kommen.“ Man brauche fachpolitische Lösungen, so der Experte.