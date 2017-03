Israel: Studie zur Behandlung von Autismus mit Cannabis geplant

Share Pin +1 Share Shares 0

Cannabis ist Medizin! Was unsere Leser schon lange wissen, schlägt sich weltweit auch immer stärker in Gesetzesreformen nieder. Seit Anfang diesen Monats ist auch in Deutschland Cannabis auf Rezept erhältlich. Die Hanfwirkstoffe wirken krampflösend und helfen bei der Bewältigung diverser Leiden, darunter chronische Schmerzen, ADHS, Epilepsie, Depressionen und vieles mehr. Aber auch bei der Behandlung von Störungen des autistischen Spektrums wird immer wieder über Erfolge berichtet.

Obwohl es bereits seit Jahren immer häufiger positive Berichte gibt, vor allem von Eltern autistischer Kinder, ist die Forschung auf diesem Gebiet noch nicht sehr weit fortgeschritten. Dieser Umstand erschwert es Betroffenen medizinisches Cannabis legal einsetzen zu können. Dies könnte sich allerdings mittelfristig ändern: Wie die Jüdische Allgemeine heute berichtet, wird in Israel, einem der weltweit führenden Länder bei der Erforschung und Nutzung von Cannabis als Medizin, eine Studie zu diesem Thema vorbereitet.

Zahlreiche israelische Medien berichten über die Versuchsreihe, welche im Shaare Zedek Medical Center in Jerusalem durchgeführt werden soll. Dr. Adi Eran, Direktor der neuropädiatrischen Abteilung des Krankenhauses, erklärte, dass insgesamt 120 Teilnehmer im Alter von fünf bis 29 Jahren mitmachen sollen. Die Probanden werden über einen längeren Zeitraum täglich Cannabis zu sich nehmen: „Geplant sind zweimal zwölf Wochen, unterbrochen von einer einmonatigen Pause“, konkretisierte Eran. Was die Konsumform angeht, betonte er, dass „niemand dabei einen Joint rauchen“ werde. Das in der Studie erprobte Medikament basiert auf Cannabidiol (CBD). Die Wirksamkeit soll überprüft werden, indem ein Teil der Probanden ein Placebo erhält.

Offenbar gibt es ein sehr großes Interesse an der geplanten Studie: „Unsere Warteliste ist riesig geworden“, erklärte der Mediziner. „Viele Familien aus ganz Israel wenden sich an uns und suchen Rat.“ Bisher wurden für die Studie in erster Linie jene Heranwachsende ausgewählt, deren Symptome besonders auffällig sind und z.B. selbstverletztendes Verhalten an den Tag legen. Auch jene Betroffenen, bei welchen gängige Medikamente nicht die erwünschte Wirkung erzielen, wurden für die Studie ausgewählt. Im Bericht der Jüdischen Allgemeinen wird auch auf einen besonderen Vorteil der Cannabis-Medizin hingewiesen: „Die einzigen beobachteten Nebenwirkungen waren ein erhöhtes Schlafbedürfnis und gelegentlich Durchfall.“

Näheres zum Thema „Cannabis und Autismus“ gibt es in der nächsten Ausgabe des grow!-Magazin, die ab dem 26.04.2017 im Handel erhältlich sein wird.