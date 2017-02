Israel: Entkriminalisierung und Exporte geplant

Bereits Ende letzten Monats erklärte Gilad Elran, Israels Minister für innere Sicherheit, dass er die Entkriminalisierung des Genusskonsums von Cannabis plane. Sollte die Regierung seiner neue Regelung zustimmen, müssen Konsumenten künftig nicht mehr damit rechnen, verhaftet und verurteilt zu werden. Stattdessen soll Freizeitkonsum mit Geldbußen geahndet werden, verhaftet würden nur Wiederholungstäter.

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Tel Aviv erklärte Elran, dass auf diesem Weg dafür gesorgt würde, dass sich die Polizei auf gefährlichere Drogen konzentrieren könne. Sollte sein Entwurf einer Neuregelung angenommen werden, träte sie innerhalb von drei Monaten in Kraft.

Die Entkriminalisierung wäre für die Tausenden von Demonstranten, die am vergangenen Samstag in Tel Aviv für die Legalisierung von Cannabis auf die Straße gingen, immerhin ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Unter den 3.000 – 5.000 Demonstranten befanden sich auch zwei Mitglieder der Regierung. Am Tag darauf gab ein von der israelischen Regierung eingesetztes Komitee seine Zustimmung zu Plänen, den Export von medizinischem Cannabis zu erlauben.

Israel ist eines der weltweit führenden Länder auf dem Gebiet der Erforschung der medizinischen Nutzung von Cannabis. Der gegenwärtige Markt ist allerdings, verglichen mit den USA und Kanada, relativ klein: Gegenwärtig gibt es ungefähr 50 Unternehmen, welche in verschiedenen Bereichen der medizinischen Cannabisbranche tätig sind. Die Möglichkeit des internationalen Exports würden diesen Markt jedoch gewaltig ankurbeln. Einem Statement der Regierung zufolge könnte es aber noch Monate dauern, bis entsprechende Reformen in Kraft treten können.