In Vitro – Pro & Kontra einer modernen Form der Pflanzenvermehrung (Snippet)

Growing

Die Vermehrung von Pflanzen kann im Wesentlichen auf drei Weisen erfolgen: durch die Produktion und Aussaat von Samen, das Schneiden von Stecklingen von Mutterpflanzen und durch die In-Vitro-Vermehrung. Die Bezeichnung „In Vitro“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet nichts weiter als „im Glas“. Die Pflanzen wachsen in speziellen Reagenzgläsern und werden in diesen auch vermehrt. Die Firma Flowery Field aus Wien gehört seit vielen Jahren zu den namhaften Unternehmen, wenn es um die Herstellung von Zierhanf-Stecklingen geht. Seit drei Jahren ist sie auch auf dem Gebiet der In-Vitro-Vermehrung aktiv. Alex Kristen hat uns einen Blick in die Laborräume seiner Firma gewährt und uns von seinen Erfahrungen berichtet.

grow! Hallo, Alex, was hat dich dazu motiviert, in die In-Vitro-Vermehrung einzusteigen? Reichen die Mutterpflanzen für die Produktion von Stecklingen nicht mehr aus?

Alex: Im Wesentlichen haben wir mit der In-Vitro-Vermehrung begonnen, um Produktionskosten zu sparen. Für die normale Stecklingsvermehrung über Mutterpflanzen braucht es immer mehr Platz, Energie, Angestellte usw., und wir kamen an einen Punkt, wo wir nach Möglichkeiten gesucht haben, das auch anders zu machen, ohne die hohe Belastung durch monatliche Fixkosten. Und da ist die In-Vitro-Vermehrung genau das Richtige.

grow! Das funktioniert nach drei Jahren immer noch so, wie du es dir anfangs vorgestellt hast?

Alex: Ja, das funktioniert gut. Wir mussten natürlich auch erst unsere Erfahrungen machen, aber jetzt haben wir das gut im Griff. Hinzu kommt, dass es möglich ist, durch die In-Vitro-Vermehrung Pflanzen von Viren zu befreien. Viele der heutigen Sorten tragen ein Virus in sich, das sich über deren Samen und Stecklinge immer weiter verbreitet. Auch Schädlinge können das Virus von einer auf die andere Pflanze übertragen. Das Virus wird vor allem dann zum Problem, wenn die Pflanzen als Mütter verwendet werden sollen. Der Stress des Stecklingsschneidens kann die Pflanze schwächen und die Viruserkrankung zum Ausbruch bringen.

grow! Wenn die Pflanzen direkt blühen ist der Virusbefall weniger ein Problem?

Alex: Genau, bei blühenden Pflanzen wird das Virus nicht mehr aktiv. Dem „normalen“ Grower fällt der Virusbefall oft gar nicht auf, vielleicht wundert er sich über missgebildete Blätter, aber solange Ertrag und Qualität der Blüten stimmen, ist alles okay …

Weiter geht es in der aktuellen Ausgabe 2-17 auf Seite 90