„Hollyweed“-Künstler stellt sich und wird von Tommy Chong belohnt

Es war nicht zu übersehen: In der Silvesternacht wurde der in der ganzen Welt bekannte „Hollywood“-Schriftzug in Los Angeles von einem bis vor kurzem noch unbekannten Künstler mittels einiger Plastikfolien abgeändert, so dass zum neuen Jahr stattdessen „Hollyweed“ zu lesen gewesen war. Nicht nur Anwohner und Touristen, sondern die ganze Welt konnte das Ergebnis bewundern, denn die Meldung ging um die ganze Welt und wurde auch hierzulande von zahlreichen Medien aufgegriffen. Inzwischen hat sich der Künstler hinter der Aktion der Polizei gestellt. Der 30-jährige Zachary Cole Fernandez wurde Anfang der Woche gemeinsam mit seinem Anwalt bei der örtlichen Polizei vorstellig. Bereits wenige Tage nach der nächtlichen Umgestaltung des Schriftzuges hatten Fernandez und seine Exfrau Sarah Fern in einem Interview mit dem Vice-Magazin angegeben, für die Aktion verantwortlich zu sein.

Mit seiner Manipulation der beiden über 13 Meter hohen Buchstaben wollte Fernandez nach eigenen Angaben auf die erfolgreiche Initiative zur Legalisierung von Cannabis zu Freizeitzwecken in Kalifornien aufmerksam machen. Außerdem sei es eine Hommage an Daniel Finegood gewesen. Der Kunststudent Finegood hatte den Schriftzug 1976 im Rahmen eines Kunstprojekts in der gleichen Weise abgeändert. Cole wurde nach seinem Geständnis nicht festgehalten, doch muss er sich am 15. Februar vor Gericht verantworten. Ihm wird das unerlaubte Betreten des Grundstücks vorgeworfen, auf dem das Wahrzeichen steht. Der „Hollyweed“-Streich brachte Fernandez übrigens nicht nur internationale Aufmerksamkeit ein, sondern auch eine passende Belohnung: Der bekannte Komiker, Schauschpieler, Moderator und Cannabisaktivist Tommy Chong vermeldete über Twitter, dass er dem Künstler ein Pfund Marijuana geschenkt habe.

Bild: twitter.com/tommychong