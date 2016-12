Heimische “Pflanzen der Götter” (Snippet)

Eine Bestandsaufnahme

Heutzutage gibt es in der Gesellschaft immer mehr Akzeptanz für bewusstseinsverändernde Mittel und Pflanzen und auch jüngere Menschen interessieren sich zunehmend für psychoaktive Pflanzen und Substanzen. Das war nicht immer so, ist aber mit der stetigen Cannabisdebatte nach und nach deutlich mehr geworden. Es besteht immer mehr Informationsbedarf zu den berauschenden, visionären, alchimistischen und schamanischen Pflanzen, weshalb wir uns in diesem Text eine Auswahl der heimischen Zauberpflanzen anschauen. Es gibt derer noch eine Vielzahl weiterer, z. B. den Wacholder, die Katzenminze und die Artemisia-Arten, Rhododendren und Nachtschatten-Arten usw., die aber aufgrund des Umfangs nicht berücksichtigt werden konnten.

Es gilt zu beachten, dass die vorgestellten Pflanzen in der Hand des Profis nützliche Dienste zu leisten vermögen, in der Hand des Laien aber auch mit Risiken behaftet sein können.

Ackerwinde – Convolvulus arvensis

Familie: Convolvulaceae (Windengewächse)

Vorkommen: Die Ackerwinde ist in ganz Europa in Gärten, an Wegen, auf Ödland und Äckern zu finden.

Wirkstoffe: Convolvulus arvensis enthält psychoaktive Mutterkornalkaloide (Ergoline) sowie mit den Nachtschattenwirkstoffen verwandte Tropanalkaloide, nämlich Cuskohygrin, Hygrin, Tropin und Tropinon. Ferner finden sich Flavonoide, Gerbsäure, Glykoretine, Harzglykoside, Kaffeesäureverbindungen und Tannine in der Pflanze. Entgegen Angaben in zahlreichen Literaturstellen enthält die Ackerwinde keine herzwirksamen Glykoside, sondern die oben erwähnten Harzglykoside.

Verwendung und Wirkung: Die Ackerwinde wurde früher ethnomedizinisch als Abführmittel, Diuretikum, harntreibendes und bakterizides Mittel sowie zur Behandlung von Wunden, Diarrhoe, Insektenstichen und Blutungen verwendet. Von einer psychoaktiven Verwendung wird abgeraten.

Besenginster – Cytisus scoparius, Sarothamnus scoparius

Familie: Fabaceae (Schmetterlingsblütler)

Vorkommen: Der Besenginster und etwa 30 weitere Arten der Gattung sind in Europa beheimatet. Cytisus scoparius kommt wild z. B. in Kiefernwäldern und an sonnigen und trockenen Stellen, z. B. häufig entlang von Bahngleisen und Waldrändern, sowie auf mineralischem Boden vor. Ginster findet sich häufig als Zierpflanze in Gärten.

Wirkstoffe: Besenginster enthält die Alkaloide Spartein (anderer Name: Lupinidin), Sarothamnin und Genistein (anderer Name: Alpha-Isospartein) im Kraut und in den Samen und Tyramin und andere Phenylethylamine in den Blüten. Das Hauptalkaloid vieler Ginsterarten ist Cytisin, das aber im Besenginster nicht nachweisbar ist.

Verwendung und Wirkung: Die Blüten des Besenginsters werden geerntet und getrocknet. Anschließend kann man sie pur oder mit Tabak oder Cannabis vermischt rauchen. Geringe Mengen bis zu zwei Zigaretten wirken entspannend und beruhigend, drei bis vier Ginserjoints rufen eine leichte Wahrnehmungsveränderung hervor. Größere Mengen sollen leicht visionär wirksam sein. Von Experimenten mit hohen Dosierungen von Besenginsterblüten wird aufgrund der Unwägbarkeit der Wirkungen abgeraten.

