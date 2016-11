Heidelberg: Cannabis Social Clubs werden Thema im Gemeinderat

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Im Frühjahr 2015 konnte der Aufruf “Ein Cannabis Social Club für Heidelberg” bei der Aktion “Hol den OB” die meisten Stimmen unter den von Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner besuchten Projekten holen. Wie der Hanfverband Rhein-Neckar heute in einer Pressemitteilung bekanntgab, bringen die Fraktionen LINKE/PIRATEN und B’90/Grüne das Thema ‘Cannabis Social Club’ am 1.12.2016 in den Heidelberger Gemeinderat ein. Christoph Lehner, der Sprecher des Hanfverbandes Rhein-Neckar, erläutert das Prinzip der Clubs: “Ein Cannabis Social Club ist ein Verein oder eine Genossenschaft, welche in eigenen Räumen Hanf legal anbaut und konsumiert. Eine Ausnahmegenehmigung für therapeutische Zwecke liegt im öffentlichen Interesse der Kommune.”

“Die Vorteile eines Cannabis Social Clubs als überschaubares, kommunales Modellprojekt überwiegen bei weitem die Nachteile der jetzigen Prohibition“, führt Lehner weiter aus. „Das stellen Expertengremien aus Suchtberatung, Sozialwesen und Gesundheit immer wieder fest.” Roland Hoffmann vom Hanfverband ergänzt: “Die konkrete Initiative zum Antrag in Heidelberg ging von Sahra Mirow von der Fraktion LINKE/PIRATEN aus. Es ist das richtige Signal zur richtigen Zeit! Um dieses Projekt zu verwirklichen, ist keine Gesetzesänderung notwendig.” Eine Entscheidung des kommunalen Plenums wird Ende März 2017 erwartet, zuvor wird in verschiedenen Ausschüssen darüber beraten und diskutiert werden.