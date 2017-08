Hanfparade 2017: Breiter kommen wir weiter [Update]

Am Samstag zog erneut die mittlerweile 21. Hanfparade durch die Straßen Berlins. Rund 7.000 Teilnehmer gingen für die Legalisierung auf der Straße; mindestens nochmal so viele Schaulustige und Touristen bestaunten den Umzug durch Berlin-Mitte.

Eine Galerie mit Schnappschüssen findest du hier.

Laut Polizeiangaben soll es sich um Anfangs 2000 Teilnehmer gehandelt haben. Am Rande der Veranstaltung kam es leider auch zu unschönen Szenen; insgesamt wurde gegen 22 Teilnehmer der Veranstaltung Strafverfahren wegen Verdacht auf Besitz oder Verkauf von Betäubungsmitteln eingeleitet; 15 von ihnen wurden auf Reviere abgeführt. Eine angereiste Demonstranten-Gruppe aus Magdeburg geriet erst auf dem Nachhauseweg in eine folgenschwere Kontrolle.

Die Abschlusskundgebung am Alexanderplatz wurde martialisch gesichert; Betonklötze und Polizisten mit Maschinengewehren kamen wegen einer erhöhter Terrorgefahr zum Einsatz.

Einen bedenklichen Zwischenfall mit der Polizei hatte der Cannabis-Patient Andreas Robbel, der recht martialisch am Rande der Veranstaltung festgenommen wurde. Er sollte eigentlich den LKW des DHV-Wagens fahren; die Berliner Polizei wollte seine Bescheinigung zur Fahrtauglichkeit unter Cannabis-Einfluss nicht wahrhaben. In einem verbitterten YouTube-Video hat sich Robbel mittlerweile an die Öffentlichkeit gewandt:

Die Kundgebungen selbst waren von den kommenden Bundestagswahlen geprägt; mit Grünen, Linken, Piraten und FDP nahmen vier Parteien an der Demo teil.

Warst du auf der Hanfparade? Wenn ja, lass uns doch in den Kommentaren wissen, wie du sie fandest.