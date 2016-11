Großbritannien: Politiker nach Bericht für Legalisierung von Cannabis

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Auch in Großbritannien zieht die Diskussion um den rechtlichen Status von Cannabis an. Der liberale Think Tank des Adam Smith Institutes hat unlängst gemeinsam mit der drogenpolitischen Denkfabrik VolteFace einen Report zur Cannabispolitik des Landes veröffentlicht, in welchem die gegenwärtige gesetzliche Regelung stark kritisiert wird. „Die Strategie der Regierung basiert hauptsächlich auf drei Säulen: Reduzierung der Nachfrage, Einschränkung des Angebots und Aufbau von Behandlungssangeboten. Alle drei scheitern“, heißt es in dem Bericht. Stattdessen solle das Land lieber dem Vorbild jener US-Bundesstaaten folgen, welche Cannabis legalisiert haben; nicht zuletzt auch deshalb, weil dadurch über eine Milliarde Pfund an Steuergeldern pro Jahr eingenommen werden könnten.

Die Forderung wird von mehren Parlamentsabgeordneten aller Parteien unterstrichen. Zu den Unterstützern zählen auch der ehemalige Gesundheitsminister Norman Lamb und der frühere stellvertretende Premierminister Nick Clegg. Dieser forderte die Regierung dazu auf, mit den Vorbereitungen für einen legalen Cannabis-Markt zu beginnen, um nicht hinter anderen Ländern zurückzubleiben. „Britische Politiker müssen ihre Augen öffnen und sehen, was im Rest der Welt geschieht“, sagte er. Ob die neue Premierministerin Theresa May sich diese Aufforderung zu Herzen nimmt, bleibt abzuwarten. Der Bericht und die Unterstützung durch Politiker aller Parteien sind allerdings ein starkes Signal.