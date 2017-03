Forscher entdecken Geschmacks-Gene von Cannabis

Share Pin +1 Share Shares 0

Cannabiskonsumenten wissen um die Vielfalt der unterschiedlichen Geschmacksrichtungen der zahlreichen Sorten. Das Spektrum reicht von herb-erdigen bis zu scharf-süßlichen Aromen. Viele Hanffreunde haben ihre Lieblingssorte nicht zuletzt wegen des jeweils charakteristischen Geschmacks ausgewählt. Nun haben Forscher der University of British Columbia die Gene identifiziert, welche für diese Unterschiede verantwortlich sind.

Wie Newsweek berichtet entdeckten die Forscher 30 verschiedene „Terpen Synthase Gene“ genannte Moleküle, welche den verschiedenen Sorten ihren individuellen Geschmack verleihen. Die Wissenschaftler berichteten, dass diese Gene jenen sehr ähnlich sein, die in Weinreben vorkommen und für den Geschmack des Traubensafts verantwortlich sind. Die Studie wurde am Mittwoch bei PLOS One veröffentlicht.

Einer der an der Studie beteiligten Wissenschaftler, Professor Jörg Bohlmann, sagte, die Forschungsergebnisse könnten Anbauern dabei helfen herauszufinden, auf welche Gene sie für spezifische Geschmackseigenschaften besonders achten sollten. „Das Ziel ist es, genau definierte und in hohem Maße reproduzierbare Cannabissorten zu entwickeln“, so Bohlmann. „Dies ist ähnlich wie in der Weinindustrie, welche für hochwertige Produkte auf bestimmte Sorten wie Chardonnay oder Merlot angewiesen ist.“

In einem Statement der University of British Columbia bezeichnete Bohlmann das ökonomische Potential einer regulierten Cannabisindustrie als gewaltig, doch eine der gegenwärtigen Herausforderungen bestehe darin, dass „Grower mit Sorten arbeiten, welche nicht gut standardisiert und hinsichtlich der entscheidenden Profile des Naturerzeugnisses in hohem Maße variabel“ seien.

Betrachtet man die Aussagen der Beteiligten, scheint es nicht unwahrscheinlich, dass es in Zukunft konkret anhand des genetischen Profils ausgewählte bzw. gezüchtete und damit nach Geschmack und Wirkung standardisierte Sorten geben wird. Was die medizinische Nutzung angeht, mag das durchaus interessant und relevant sein, doch viele Freizeitnutzer und passionierte Grower schätzen gerade die Vielfalt der verschiedenen Sorten und die immer neuen Ergebnisse unterschiedlicher Kreuzungen.