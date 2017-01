Finnland: Polizeichef wegen Schmuggel von fast 800 Kilo Hasch verurteilt

Der ehemalige Leiter einer Anti-Drogen-Einheit der Polizei Jari Aarnio (58) wurde in Finnland zu zehn Jahren Haft verurteilt. Das Bezirksgericht Helsinki sah es als erwiesen an, dass der frühere Chef des städtischen Drogendezernates am Schmuggel der beachtlichen Menge von 791 Kilo Hasch aus den Niederlanden nach Finnland beteiligt war. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft die für diese Vergehen vorgesehene Höchststrafe von 13 Jahren verlangt. Aarnio wurde außerdem dazu verurteilt, den geschätzten Gewinn seiner illegalen Aktivitäten an den Staat auszuzahlen. Diese Summe beläuft sich auf 1.3 Millionen Euro.

Aarnio war insgesamt 30 Jahre als Polizist tätig, 14 davon als Drogenbekämpfer bei der Polizei Helsinki. Die Ermittlungen gegen ihn wurden aufgrund des Verdachts von Kollegen eingeleitet. Offenbar war er unter anderem dadurch aufgefallen, dass er größere Beträge bar bezahlte. Bei der Suche nach dem Anführer einer Gruppe von Schmugglern stellte sich schließlich heraus, dass sich das Mobiltelefon des Chefs des Drogendezernats stets in der Nähe der Umschlageplätze befunden hatte. Das Ende vom Lied: Ein Jahrzehnt hinter Gittern wegen grober Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und natürlich umfangreicher Dienstvergehen. Aarnio kündigte an, in Berufung zu gehen.