Fazit der Hamburger Drogenkonferenz

Die von der AG Drogenpolitik Hamburg am vergangenen Wochenende abgehaltene Konferenz war in den Augen von Veranstaltern wie Teilnehmern ein Erfolg. Diverse Medien berichteten über die Veranstaltung (z.B. der NDR und Hamburger Morgenpost). Bei der Konferenz kamen Experten verschiedenster Fachrichtungen zusammen, auch Vertreter städtischer und kommunaler Verwaltungen nahmen teil. Laut dem Abschlussbericht der Veranstalter nahmen insgesamt beinahe 300 Teilnehmer an den diversen Vorträgen, Workshops und Diskussionen teil. Am Ende der zweitägigen Fachtagung herrschte großer Konsens unter den Anwesenden. Das Fazit des Wochenendes: „Es kann nur noch in eine Richtung gehen“ – nämlich hin zu einer Regulierung der Drogenmärkte.

Zum Abschluss der Konferenz wurde folgende gemeinsame Resolution verabschiedet:

Hamburger Resolution der bundesweiten Drogenkonferenz

„Schluss mit KRIMInalisierung – Drogenmärkte regulieren!“

Der kritische Punkt ist überschritten, es kann nur noch in eine Richtung weitergehen: Hin zur

Regulierung der Drogenmärkte. Wir sind uns einig, dass dies überfällig ist.

Wir fordern die flächendeckende Einführung von lizenzierten Cannabisverkaufsstellen, mit Zugang ab 18 Jahren und sachkundigem Personal. Erst dann haben wir die Möglichkeit für Verbraucher*innenschutz (Qualitätskontrollen, Mengenangaben, Wirkstoffgehalt, Konsumempfehlungen und -warnungen) und angemessenen Jugendschutz.

Jeder Erwachsene, muss das Recht haben Cannabispflanzen zum Eigengebrauch anzubauen

Wir fordern die Vertreter*innen der Bundesländer auf, die Bremer Bundesratsinitiative zur Änderung des Betäubungsmittelgesetzes zu unterstützen.

Aber das kann nicht alles sein:

Die Regulierung des Cannabismarktes muss auch einhergehen mit der Regulierung der anderen illegalisierten Drogen! Angesichts des jahrzehntelangen, schreienden Unrechts gegenüber Drogengebraucher*innen ist es nicht angemessen, über kleine Schritte in der Drogenpolitik zu reden.

Hamburg 22.10.2016