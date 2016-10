Europäischer Nutzhanfverband veröffentlicht Positionspapier zu CBD-Gesetzen

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Ärger und Unverständnis waren vielerorts groß, als Anfang Oktober die Nachricht die Runde machte, dass der Wirkstoff Cannabidiol (CBD) in Deutschland der Verschreibungspflicht unterstellt wurde. Der Europäische Nutzhanfverband (EIHA) hat nun ein Positionspapier zum „Flickenteppich der EU-Regulierungen von CBD“ herausgegeben. Anlass waren die gesetzlichen Änderungen in Großbritannien und Deutschland. Die britische Zulassungs- und Aufsichtsbehörde für Arzneimittel (MHRA) informierte CBD-Händler Anfang Oktober darüber, dass ab dem 1. November ein Verkaufsverbot von CBD in Kraft trete. Die Begründung: CBD sei als Medikament gedacht.

Der EIHA teilte in einer Pressemitteilung mit, dass der Verband eine Entwicklung einer übereinstimmenden Gesetzgebung befürwortet, welche „den Schutz der Verbraucher sicherstellt, die zweistellige Wachstumsrate der Industrie unterstützt, die neue Investoren anzieht und zu vermehrter Produktentwicklung führt.“ Es solle keine gesetzlichen Auflagen für CBD geben, zudem müsse due Gesetzgebung „klarstellen, dass Extrakte und Präparate aus Nutzhanf in der EU nicht als Betäubungsmittel gelten.“ Der Verband spricht sich gegen Versuche von Pharmakonzernen aus, CBD verschreibungspflichtig zu machen, da dies nur dem Eigeninteresse weniger Unternehmen diene und zudem der jungen CBD-Industrie schade. Außerdem würde so den Bürgern der Zugang zu CBD beschränkt – für eine solche Regulierung gebe es keinen Grund. EIHA empfiehlt stattdessen „eine dreistufige Regulierung für unterschiedliche Dosen und Anwendungen von CBD“, nach welchem zwischen medizinischen Produkten, rezeptfreien Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln unterschieden werden soll.

Das Positionspapier kann auf www.eiha.org/cbd-support gelesen, unterschrieben und unterstützt werden.