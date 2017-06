EU-Drogenbericht: Cannabis-Schwarzmarkt blüht

Unseren Lesern ist es längst bekannt und immer mehr Experten in aller Welt sehen ebenfalls mittlerweile ein: Der Krieg gegen Drogen ist gescheitert, die Verbotspolitik wirkungslos. Um das Scheitern der Prohibition und weiterer Auswüchse der gegenwärtigen Drogenpolitik auf sämtlichen Ebenen zu dokumentieren, werden von Steuergeldern diverse Stellen finanziert: Die Landesdrogenbeauftragten, die berühmt-berüchtigte Drogenbeauftragte der Bundesregierung und zu guter Letzt die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (European Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA). Letztere hat heute ihren jährlichen Bericht veröffentlicht.

Das Werk mit dem Titel „Europäischer Drogenbericht 2017: Tendenzen und Entwicklungen“ beinhaltet erwartungsgemäß nichts Neues: Die Analyse der aktuellen Situation in den 28-Mitgliedsstaaten der EU sowie der Türkei und Norwegen zeigt natürlich, dass das am häufigsten konsumierte illegale Rauschmittel nach wie vor Cannabis ist. Mit 93 Millionen Europäern hat mehr als ein Viertel Erfahrungen damit gemacht. Laut dem Bericht haben im vergangenen Jahr fast 24 Millionen EU-Bürger Cannabis konsumiert.

Außerdem weist der Bericht darauf hin, dass bei der Hälfte der im Jahr 2015 insgesamt registrierten 1.5 Millionen Drogenvergehen um Cannabis ging. Insgesamt ging es bei einer Millionen Vergehen um Besitz von illegalen Rauschmitteln zum Eigenbedarf. Auch die Zahl der gemeldeten Angebotsdelikte ist seit 2006 um ganze 18 % gestiegen. Damit belief sie sich 2015 laut der Schätzung der Experten auf mehr als 214 000 Fälle – von denen mit 57 % der eindeutige Großteil natürlich mit Cannabis in Verbindung stand. Während an der sinnlosen Prohibition festgehalten wird, blüht der Schwarzmarkt.

Ebenfalls nicht neu ist die Sorge um die auch „Legal Highs“ genannten Neuen Psychoaktiven Substanzen (NPS): Von diesen Produkten, mit welchen lange bestehende Verbote umgangen wurden, sind laut dem Bericht 2016 „nur noch“ 66 neue Varianten registriert worden. Gesetzliche Bestimmungen erschweren die Verbreitung von NPS zwar inzwischen, doch EMCDDA-Experte Andrew Cunningham stellt gegenüber der Deutschen Welle dennoch fest: „Die Verfügbarkeit von Neuen Psychoaktiven Substanzen erscheint weiter hoch, auch wenn weniger neue Substanzen gemeldet werden.“

Der Experte weist außerdem das hohe Gefahrenpotential von synthetischen Cannabinoiden hin: „EU-Mitgliedsstaaten haben uns rund 30 Todesfälle davon gemeldet. Mit natürlichem Cannabis passiert so etwas nicht.“ Als Beleg dafür verweist er auf die Niederlanden, wo es dank der liberaleren Cannabis-Politik keinen Markt für solche Produkte gebe. Auch Todesfälle durch andere Drogen sind natürlich Gegenstand des regelmäßigen Berichts: 2015 sind demnach mehr als 8.400 Menschen durch die Überdosierung von Heroin oder anderen Opiaten ums Leben gekommen – sechs Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Den vollständigen Europäischen Drogenbericht 2017 findet ihr als Download auf der Seite des EMCDDA.