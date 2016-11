Erste Hemp Milk Bar in Wien eröffnet

Für alle, die Hanf nicht nur als berauschendes Genussmittel schätzen, sondern auch gerne leckere Hanflebensmittel verköstigen, gibt es in Wien nun eine neue besondere Adresse: Die KONOÏ Hemp Milk Bar. Vor einem Monat öffnete die erste Hanfmilchbar der Welt im Zentrum von Weiden ihre Tore. Natürlich gibt es hier nicht einfach nur Milch, sondern eine ganze Reihe leckerer Sachen: Neben diversen Shakes und Smoothies sind auch Müsli, Pudding, Frozen Desserts, vegane Sandwiches und Hanfsüßigkeiten im Angebot. Das Menü ist zum größten Teil vegan, außerdem verzichtet das Betreiberpaar Kumiko und Benoit komplett auf raffinierten Zucker und bevorzugt regionale, biologische und fair gehandelte Produkte.

Die Hanfsamen für die Produkte der KONOÏ Bar kommen aus Österreich, der Hanf wird nur 90 km von Wien entfernt produziert. Die Betreiber haben sich für den Standort Wien entschieden, weil es eine der grünsten Städte der Welt sei. Außerdem schätzt das Ehepaar die hiesige Kaffeehauskultur. Das Unternehmen KONOÏ haben die beiden ursprünglich in Genf gegründet, nachdem sie erfolgreich Eislutscher auf Basis von Trinkhanf auf einem örtlichen Festival verkauft hatten. Mit ihrem Projekt wollen sie Hanf auch seinen wohlverdienten Platz zurückgeben und zeigen, wie toll aus Hanfsamen hergestellte Süßigkeiten sein können. Wer in Wien unterwegs ist, sollte sich also einen Besuch in der weltersten Hanfmilchbar in der Wiedener Hauptstraße 34 nicht entgehen lassen und sich selbst davon überzeugen.