Erste Cannabisernte aus legalem Eigenanbau in Deutschland

Nachdem der erste deutsche Cannabispatient Ende September 2016 endlich die erste Genehmigung zum Anbau von medizinischem Cannabis zur Selbstversorgung vom Bundesministerium für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) erhalten hatte (wir berichteten), hat der an Multiple Sklerose erkrankte Michael F. unlängst seine erste legale Ernte eingefahren. Laut dem Blog von Sensi Seeds hat der 54-jährige Mannheimer 240 Gramm der Sorte Jorge’s Diamond #1 geerntet. Der Patient gab an, dass ihm diese Sorte gut helfe. Um seine Versorgung mit medizinischem Cannabis lückenlos aufrechterhalten zu können, wurde gleich nach der Ernte der nächste Durchgang mit wiederum 20 Pflanzen gestartet. Da ihm seine Krankheit die Pflege der Pflanzen unmöglich macht, hilft ihm dabei seine als „Betäubungsbeauftragte“ offiziell vermerkte Lebensgefährtin.

Es war ein langer, steiniger Weg, bis Michael F. Als Deutschlands erster Patient eine Anbaugenehmigung in Händen hielt. Ganze 16 Jahre lang hatte er geklagt, bis ihm sein Recht in der letzten Instanz vom Bundesverwaltungsgericht in Leipzig endlich zugesprochen wurde. Die ihm daraufhin ausgestellte „Anbauerlaubnis zum Anbau von Cannabis zur Anwendung im Rahmen seiner medizinisch betreuten und begleiteten Selbsttherapie” ist allerdings zeitlich befristet: Zunächst nur bis zum 30. Juni 2017 darf Michael F. seine Medizin legal in seiner Privatwohnung anbauen. Sollte danach kein Notstand mehr gegeben sein, z.B. weil eine Kostenübernahme für medizinisches Cannabis aus der Apotheke durch die Krankenkassen erfolgt, kann ihm die Genehmigung wieder entzogen werden. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden.