Erneut Lieferengpässe bei medizinischem Cannabis

Längst ist den meisten Betroffenen und Beteiligten klar, dass das berühmte im März in Kraft getretene Gesetz zu Cannabis als Medizin die Lage der Patienten nicht unbedingt verbessert hat. Zwar entfällt seit der Neuregelung der bürokratische Aufwand der Beantragung einer Ausnahmeerlaubnis beim Bundesamt für Arzneimittel und Medizinprodukte, dafür müssen sich Patienten, welche einen Arzt gefunden haben, der ihnen tatsächlich ein Rezept für Cannabis ausstellt, nun mit den Krankenkassen herumschlagen, die sich weigern die Kosten wie vorgesehen zu erstatten. Das mit dem neuen Gesetz mitnichten alles im Grünen Bereich ist, haben auch die Kollegen von der Tagesschau inzwischen mitbekommen.

Oftmals wegen Zweifeln an der Wirksamkeit von Cannabis lehnen die Krankenkassen die Anträge auf Kostenerstattung zahlreicher Patienten einfach ab, welche daraufhin gezwungen sind, die aberwitzigen Kosten für ihr Medikament selbst zu tragen. Eine der am sehnlichsten erwarteten Verbesserungen, welche das neue Gesetz mit sich bringen sollte, blieb aus – der Kampf der Patienten geht weiter. Außerdem ist es mit dem Ringen um ein Rezept und die Kostenerstattung nicht getan, denn es gibt ein weiteres Problem.

Selbst, wenn die Krankenkasse einem Patienten die Kosten erstattet, ist dieser immer noch nicht auf der sicheren Seite. Was die Versorgungslage mit medizinischem Cannabis angeht, sieht es gegenwärtig alles andere als rosig aus. Patienten, welche schon vor der Neuregelung eine Ausnahmeerlaubnis zum Erwerb von Cannabisblüten aus der Apotheke hatten, kennen das Problem: Dank Lieferengpässen gingen leidende Patienten in ihren Apotheken bereits in der Vergangenheit viel zu oft leer aus. Und so gucken auch jetzt wieder zahlreiche Patienten in die Röhre, denn mal wieder wird das medizinische Cannabis knapp, wie z.B. Berichte aus Köln und Berlin zeigen.

Bis die Versorgung mit im eigenen Land produzierten Hanfblüten steht, wird es aber noch eine ganze Weile dauern: Staatlich lizenzierte Produzenten sollen erst ab 2019 je ca. 200 Kilo Hanfblüten pro Jahr liefern. Solange wird das medizinische Cannabis für die deutschen Patienten weiterhin aus dem Ausland importiert. Doch die Zulieferer aus den Niederlanden und Kanada können den gegenwärtigen Bedarf offensichtlich nicht decken: „Von zehn Hanfpräparaten kann ich derzeit nur eines anbieten“, zitiert die Tagesschau z.B. den Mainzer Apotheker Martin Schmidt. Für ihn ist klar, wer hierfür die Verantwortung zu tragen hat: „Das Gesetz war ein Schnellschuss. Man hätte sich vorher Gedanken darüber machen müssen, woher diese Mengen medizinischer Cannabisprodukte kommen sollen.“