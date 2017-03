Endlich amtlich: Cannabis-Gesetz ab heute in Kraft

Nachdem der deutsche Bundestag am 19. Januar dem „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ einstimmig zugestimmt hatte, waren viele Betroffene noch skeptisch, ob das Gesetz auch wirklich zeitnah umgesetzt werden würde. Am 10. Februar folgte der Bundesrat der Empfehlung des Gesundheitsausschusses und beschloss den Entwurf. Seitdem warteten Patienten ungeduldig darauf, dass es endlich in Kraft tritt. Mit dem heutigen Tag ist es endlich soweit.

Anfang des Monats stifteten diverse Medienberichte große Verwirrung bei zahlreichen Patienten. Mehrere Plattformen berichteten fälschlicherweise, dass das neue Gesetz bereits zum 1. März gültig sei. Dies ist aber erst am Tag nach der Verkündung im Bundesgesetzblatt der Fall. Mit der gestrigen Ausgabe hatte das Warten dann endlich ein Ende. Damit ist es ab heute offiziell in Kraft getreten.

Das bedeutet, dass Ärzte schwerstkranken Patienten nun Cannabisblüten und -extrakte auf BTM-Rezept verschreiben dürfen. Für Patienten, welche von einer Therapie mit Cannabis profitieren, bedeutet diese Entwicklung eine große Erleichterung, denn der bisher notwendige bürokratische Aufwand zur Beantragung einer Ausnahmeerlaubnis beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte entfällt.

Das Gesetz wurde jedoch nicht allein aus dem Grund verabschiedet, um die Versorgungslage deutscher Patienten zu verbessern, sondern nicht zuletzt auch darum, um damit den Eigenanbau zu verhindern. Die wenigen bisherigen mühsam erkämpften Genehmigungen zur Selbstversorgung verlieren mit dem neuen Gesetz ihre Gültigkeit. Da jedoch zahlreiche Patienten besonders gute Ergebnisse mit bestimmten Cannabissorten erzielen, bleibt die Diskussion um das Recht auf Selbstversorgung durch Eigenanbau aufgrund der begrenzten Auswahl der in den Apotheken verfügbaren Sorten auch weiterhin ein Thema.

Dennoch ist diese Entwicklung eine begrüßenswerter Schritt in die richtige Richtung. Bislang mussten Cannabispatienten die Kosten für die in der Apotheke ausgegebenen Blüten selbst tragen, was eine immense finanzielle Belastung darstellte. Zahlreiche Patienten konnten sich eine ausreichende Versorgung mit ihrem Medikament nicht leisten oder sahen sich dazu gezwungen, auf den Schwarzmarkt oder auf Eigenanbau zurückzugreifen. Mit dem neuen Gesetz sind die Krankenkassen zur Kostenübernahme verpflichtet worden. Das bedeutet, dass Patienten der Gesetzlichen Krankenversicherung nun nicht mehr als 10 Euro zuzahlen müssen.

Über aponet.de, das „offizielle Gesundheitsportal der deutschen ApothekerInnen“ wurden übrigens bereits vorgestern weitere Informationen für Patienten veröffentlicht. Darin heißt es: „Cannabisblüten sind in unverarbeitetem Zustand ungleichmäßig und nicht korrekt zu dosieren.“ Daher würden die Apotheken „die unzerteilten Blüten unter definierten Bedingungen“ mahlen, bevor sie diese als Rezepturarzneimittel an die Patienten abgeben. Dies war bislang nicht der Fall, Patienten mit einer Ausnahmeerlaubnis bekamen auch unzerteilte Blüten.