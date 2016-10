Düsseldorf: AG-Cannabis erarbeitet Modellprojekt als wissenschaftliche Studie

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Ungefähr ein Jahr ist es bereits her, dass im Düsseldorfer Stadtrat mit eindeutiger Mehrheit beschlossen wurde, sich für die legale, kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene einzusetzen. Wie der WDR berichtet, scheinen sich die Pläne nun zu konkretisieren. Die AG-Cannabis des Gesundheitsamts bereitet sich darauf vor, eine Ausnahmegenehmigung des Bundesamts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) zu beantragen, mit welcher im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie Cannabis an Erwachsene abgegeben werden könnte. Die Verantwortlichen in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt wissen allerdings, dass es nicht einfach ist, eine solche Ausnahmegenehmigung zu erhalten. Ein ähnlicher Antrag aus Berlin wurde bekanntlich seitens des BfArM abgelehnt.

Das Betäubungsmittelgesetz sieht eine Ausnahme des Hanfverbots nur für medizinische und wissenschaftliche Zwecke vor. Daher will das Düsseldorfer Gesundheitsamt seine Chancen auf Erteilung einer Genehmigung erhöhen, indem man das Modellprojekt als wissenschaftliche Studie aufzieht: Man will erforschen, welche Konsequenzen die legale Abgabe von Cannabis für „Konsumenten, Stadt und Gesellschaft“ hat. Nach einer für Anfang Dezember angekündigten „Fachtagung Cannabis“ im Düsseldorfer Rathaus will sich die AG-Cannabis mit den Experten aus Berlin austauschen, um ihre Strategie weiter auszubauen.