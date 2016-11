Drogentrendstudie: Cannabis unter Jugendlichen immer beliebter

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Seit 2002 untersucht das Centre for Drug Research der Goethe-Universität im Auftrag der Stadt jedes Jahr den Drogenkonsum der Frankfurter Schüler. Dabei ist seit Jahren ein eindeutiger Trend erkennbar: Cannabis wird unter Jugendlichen immer beliebter. Bereits das fünfte Jahr in Folge stieg die Zahl derjenigen unter den Befragten, welche es schon einmal konsumiert haben. Bei der letzten Befragung wurden die Daten von 1019 Schülern im Alter von 15 bis 18 Jahren aufgenommen, wovon 43 Prozent angaben, schon einmal Cannabis konsumiert zu haben. Damit ist dieser Wert um zwei weitere Prozentpunkte auf den höchsten Stand der vergangenen 12 Jahre gestiegen. Mit 23 Prozent gaben außerdem so viele Schüler an, im Zeitraum von 30 Tagen vor der Befragung konsumiert zu haben, wie noch nie seit Beginn der jährlichen Untersuchungen. Der grüne Frankfurter Stadtrat Stefan Majer, seit Juli Dezernent für Personal und Gesundheit, entnimmt den Zahlen völlig richtig, „dass die bestehende Prohibition bei Cannabis nichts nutzt.“

Die Wahl der beliebteste Droge der befragten Schüler fällt auch in diesem Jahr mit 17 Prozent leider wieder auf den Alkohol. Doch auch hier ist ein Trend erkennbar, denn dieser Wert war in der Vergangenheit deutlich höher. Cannabis landete mit 11 Prozent der Stimmen auf dem zweiten Platz und lag damit bereits das zweite Jahr in Folge vor Zigaretten und Shishas. Der Hauptgrund für den Drogenkonsum ist laut den Angaben der Befragten in den meisten Fällen (61 Prozent) die Neugierde. Die Studie ergab aber auch, dass so viele Befragte wie noch nie vollständig auf Rauschmittel verzichten. Immerhin 12 Prozent gaben an, dass noch nie Alkohol, Cannabis oder andere Rauschmittel konsumiert hätten. Dieser Wert hat sich seit Beginn der Studie verdreifacht.