Drogenbeauftragte Mortler wettert gegen Lommbock

Wer kennt ihn nicht, den Kultfilm „Lammbock – Alles in Handarbeit“. Seit vergangenem Donnerstag läuft endlich „Lommbock“, die lang erwartete Fortsetzung der Komödie mit Moritz Bleibtreu und Lucas Gregorowicz, in den Kinos. Natürlich geht es auch im zweiten Teil wieder vor allem um eines: Cannabiskonsum.

Inzwischen hat auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung Marlene Mortler mitbekommen, dass da ein neuer Film in den Lichtspielhäusern des Landes gezeigt wird, der das ihrer Meinung nach so gefährliche Rauschmittel thematisiert. Die 61-jährige CSU-Politikerin hat natürlich einiges daran auszusetzen. Ihr erster Kritikpunkt: „Dass ,Lommbock‘ für Kinder ab zwölf Jahren freigegeben ist, ist ein schlechter Witz!“, empörte sie sich gegenüber der “Zeitung“ Bild am Sonntag. Wenn es um Cannabis geht, hört bei der Politikerin mit der fragwürdigen Kompetenz bekanntlich schnell der Spaß auf. So kritisiert sie, dass in dem Film „Drogen gezielt verharmlost werden, nur um Quote zu machen.“

Die beiden Hauptdarsteller hatten eine Woche zuvor an gleicher Stelle über den Film und ihre Ansichten zum Thema Cannabis gesprochen. Die beiden hatten ganz richtig festgestellt, dass Cannabiskonsum längst ein Phänomen aus „der Mitte der Gesellschaft“ geworden ist und sich gegen die Dämonisierung und Tabuisierung ausgesprochen. Frau Mortler hört so etwas natürlich gar nicht gerne und legte am vergangenen Sonntag nach. Ihrer Ansicht nach machen die Darsteller die Bemühungen von Eltern und Lehrern „des bloßen Profit wegen mit einem Federstrich zunichte.“

Stellt sich die Frage, ob die Erzieher, welche sich laut Mortler „sieben Tage in der Woche bemühen, Jugendlichen zu vermitteln, dass man auch ohne zu kiffen, zu saufen und zu rauchen Spaß haben kann“, mit ihren Kampagnen und Maßnahmen überhaupt zu den jungen Menschen vordringen. Und wenn es so ist – wie können dann ein einzelner Unterhaltungsfilm und dessen Darsteller die wertvolle Aufklärungsarbeit so schnell wieder zunichte machen?

Mortler kommentierte, dass es ihr wichtig sei, „dass wir denen, die in ihrer Clique zum Kiffen oder hemmungslosen Saufen Nein sagen, den Rücken stärken.“ Doch die Lommbock-Hauptdarsteller „fallen ihnen mit solchen Aussagen in den Rücken“, so die Drogenbeauftragte. Offensichtlich hält sie lieber weiter an einer Politik fest, welche Konsumenten jeden Alters auch wegen geringer Mengen regelmäßig kriminalisiert…