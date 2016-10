Die Schwitzhütte – Ein Erbe der Schamanen

Schon seit Urzeiten ist das Praktizieren sogenannter Schwitzhüttenzeremonien in zahlreichen indigenen Kulturen von enormer Bedeutsamkeit. Die jeweiligen kulturell eingefärbten Mythologien zu diesem Ritual variieren natürlich sehr stark, in der Zielsetzung sind sich die traditionellen Schwitzkulte, die als Vorgänger der modernen Sauna betrachtet werden können, jedoch sehr ähnlich. So werden Reinigung, Vergebung, Danksagung, emotionales Loslassen, Heilung, Visionssuche, Einsicht und Weiterentwicklung, neben einer körperlichen wie geistigen Verbindung zur Natur bzw. dem Ursprünglichen, als die zentralen Aspekte eines solchen Rituals beschrieben. Da eine traditionelle Schwitzhütte im Gegensatz zur weitläufig bekannten Sauna den direkten Kontakt zu Mutter Erde ermöglicht, erfreuen sich derartige Rituale vor allem heutzutage, im Zeitalter moderner, aber leider völlig entwurzelter Industrie- und Leistungsgesellschaften, einer zunehmenden Beliebtheit.

Definition

Der aus dem Englischen (sweat lodge) stammende Begriff Schwitzhütte bezeichnet, oberflächlich betrachtet, ein mit dicken Decken abgedichtetes halbkugelförmiges Zelt, in dessen Zentrum in eine dafür vorgesehene Vertiefung rot glühender Steine gelegt werden, die zuvor auf rituelle Weise im Feuer erhitzt wurden. Das Gestell wird aus biegsamen Ästen sowie einem bestimmten Muster entsprechend errichtet, die abhängig von der jeweiligen Tradition, Konstruktion und vom Baumaterial einer solchen Schwitzhütte unterschiedlich sein können. Genauer betrachtet, handelt es sich bei der Schwitzhütte jedoch um vielmehr als um ein Zelt. Eine Schwitzhütte ist ein Kraftort, ein spiritueller oder anders ausgedrückt, ein sakraler Raum, ja, sogar eine sehr effektive und transzendentale Methode der Psychonautik, welche seit jeher in zahlreichen Kulturen rituell genutzt wird. Trotz der nahezu vollständigen Zerstörung des kulturellen Erbes unserer heidnischen Vorfahren, kann mit großer Sicherheit behauptet werden, dass rituelle Schwitzkulte auch im alten Europa zum spirituellen Alltag vieler Kelten und Germanen dazu gehört haben. Obwohl die Entstehung des Schwitzhüttenrituals nicht exakt datiert werden kann, ist davon auszugehen, dass dieses seinen Ursprung in der Altsteinzeit hat, denn zu dieser Zeit existierte nachweislich bereits der Schamanismus. Experten gehen sogar noch weiter zurück und schätzen das Alter des Schwitzhüttenrituals auf ungefähr 600.000 Jahre vor unserer Zeit.

Das indianische Schwitzhüttenritual – Mythologie, Ablauf und Regeln

Die heutzutage angebotenen Schwitzhüttenzeremonien orientieren sich meistens an der Tradition der Lakota-Indianer. Dieses Schwitzhüttenritual, welches von den indigenen Ureinwohnern Nordamerikas auch Inipi genannt wird, unterliegt einer ganz bestimmten Mythologie (Schöpfungsgeschichte). Demnach ist die Schwitzhütte als solche ein heiliger und geschützter Ort, welcher den warmen, dunklen, engen und feuchten Mutterleib symbolisiert, wodurch es sich bei der Schwitzhüttenzeremonie auch um eine Art „Wiedergeburts-Ritual“ handelt, denn symbolisch wird bei einer solchen Zeremonie in den Urschoß von Mutter Erde zurückgekehrt, um bald darauf „neugeboren“ oder „neugeschaffen“ wieder hervorzukommen. Die Feuerstelle bzw. das entzündete Feuer, das sich ungefähr fünf Meter vom Hütteneingang entfernt befindet und die Steine (Großväter) erhitzt, ist heilig und steht mythologisch für Vater Sonne. Der Weg, der Feuer (Vater Sonne) und Schwitzhütte (Mutter Erde) miteinander verbindet, wird als sogenannter Großmutter- oder Mondpfad bezeichnet und ist ebenfalls von zentraler Bedeutung während eines solchen Rituals. Nach dem Entzünden des Feuers darf der Großmutterpfad nur noch ausschließlich vom Feuermeister gekreuzt werden. Neben diesem etwa fünf Meter langen Weg wird zudem aus Erde ein kleiner Altar errichtet, der den die Erde umkreisenden Mond symbolisiert. Auf einem solchen können Schmuck und Opfergaben abgelegt werden. Zweifelsfrei lässt diese Mythologie ein gewisses Abbild zum heute bekannten Sonnensystem erkennen. Der Ablauf einer solchen Zeremonie, für den ein „ausgebildeter“ Schwitzhütten- oder Ritualmeister verantwortlich ist, gestaltet sich kurz zusammengefasst wie folgt.

Das Ritual beginnt für gewöhnlich damit, dass sich die Teilnehmer zunächst am Platz einfinden und gemeinsam bestimmte Vorbereitungen, wie zum Beispiel Holz hacken, Steine suchen, Wasser besorgen etc., erledigen. Sind diese Tätigkeiten vollzogen, wird die Feuerstelle errichtet. Für den ordnungsgemäßen Aufbau des Schichtfeuers ist der sogenannte Feuermeister, der zweite Zeremoniemeister, verantwortlich. Im Anschluss versammeln sich die Teilnehmer kreisförmig um die fertig gerichtete Feuerstelle. Der Schwitzhüttenmeister erklärt nun das Ritual, woraufhin sich der Reihe nach jeder Teilnehmer mit etwa Beifuß, Mariengras, weißem Salbei oder Zeder abräuchert, einen zu ihm passenden Stein nimmt und auf das Schichtfeuer legt. Vor dem Ablegen wird jeder Stein mit einem Gebet, Wunsch oder Anliegen aufgeladen. Benötigt werden traditionell 32 Steine. Bis die Steine zum Glühen gebracht sind, dauert es zwei bis drei Stunden. Dieser Zeitraum wird dazu genutzt, um am Feuer zu sitzen und sich beispielsweise durch das Knüpfen von „tobaco ties“ oder durch Singen meditativer Lieder, auf das Bevorstehende einzustimmen. Wenn die Steine glühen, wird, nachdem der Ritualmeister dankend und bittend die Schwitzhütte, innen wie außen abgeräuchert hat, in diese der Reihe nach hineingegangen. An der Schwelle hält jeder Teilnehmer kurz inne, und findet, nachdem er mit „Mitakuje Ojassin” („Danke allen meinen Verwandten“) seinen Respekt ausgedrückt hat, seinen Platz. Der Begriff Verwandte meint in diesem Kontext auch verstorbene Ahnen, Tiere, Pflanzen, Elementarwesen etc. Sitzen alle Teilnehmer bequem, werden vom Feuermeister die ersten acht Steine ins Zelt gebracht, wobei jeder „Großvater“ mit einer Räuchermischung und kurzen Danksagung begrüßt wird. Einzig für den unbeschreiblichen Anblick der rot-glühenden Steine, welche eine gefühlte unendliche Hitze ausstrahlen, die verschiedenen Kräuter zum Qualmen und das Wasser zum Dampfen bringen, lohnt sich die Teilnahme an einer Schwitzhüttenzeremonie. Traditionell gibt es vier Runden, zwischen denen der Eingang geöffnet und jeweils acht glühende Steine ins Schwitzzelt gebracht werden. Im traditionellen Lakota-Weg obliegen die einzelnen Runden zudem festen Themen. Diese wären: 1. Runde – Danken, 2. Runde – Bitten, 3. Runde – Geben, 4. Runde – Vision.

Die Länge der Runden kann variabel gehandhabt werden und orientiert sich an der Verfassung der Teilnehmer. Während des „Transformationsprozesses“, in welchem das subjektive Gefühl des physischen Verbrennens aufkommen kann, wird leise und laut gebetet, geweint, geschrieen, gedankt, geschenkt (Liebe und Energie), losgelassen (negative Gedanken, falsches Selbst), vergeben, und „auf Visionssuche gegangen“ (Visionen ereignen sich vielmehr spontan). Wird der heiße Mutterschoß wieder der Reihe nach verlassen, wird man sich in der Tat wie neugeboren fühlen, und das nicht nur den Zustand physischer Entspannung, sondern auch eine geistige bzw. seelische Entwicklung betreffend. Eine gemeinsame Mahlzeit und ein weiterer Verbleib an der Feuerstelle, lassen ein solches Ritual wunderbar ausklingen.

Ein Ritual läuft immer nach vorgegebenen Regeln, Traditionen und festgelegten Gesten ab, die es zu beachten lohnt. Für eine Schwitzhüttenzeremonie gilt unter anderem Folgendes:

Bekleidung: Die meisten Personen ziehen es vor, unbekleidet in den Schoß von Mutter Erde einzutauchen. Es ist jedoch kein Muss. Manche Männer tragen lieber Shorts und einige Frauen ein umgewickeltes Tuch.

Drogen: Nach der Lakota-Tradition wird nüchtern ins Schwitzzelt eingekehrt. Das ist auch durchaus nachvollziehbar, denn ein Schwitzhüttenritual hat definitiv auch ohne den zusätzlichen Konsum von Rauschmitteln eine bewusstseinserweiternde Komponente (mehr dazu im Interview).

Geld: Meist wird für die Teilnahme an einem solchen Ritual eine gewisse Teilnehmergebühr für den Ausgleich anfallender Unkosten verlangt. Darüberhinaus wird für den Schwitzhüttenmeister eine individuelle Geldspende erwartet, was auch nicht verwerflich ist, da Geld in der heutigen Zeit nun mal das gängige Tauschmittel ist. Früher war das anders, da spendete man Lebensmittel oder etwas aus seinem Handwerk. Grundsätzlich gilt aber, dass jeder so viel geben sollte, wie er auch geben kann und was sich für ihn richtig anfühlt.

Geschenke: Kleine Geschenke für den Feuermeister als Anerkennung für seine Arbeit sind eine tolle Geste.

Vorzeitiges Verlassen der Schwitzhütte: Jeder kommt während des Rituals irgendwann an einen Punkt, wo er nicht mehr kann und raus will, was sich sehr gut mit dem Prozess der Geburt vergleichen lässt. Bevor die Hütte jedoch vorzeitig verlassen wird, was selbstverständlich jederzeit möglich ist, sollte versucht werden, bis zum Ritualende auszuhalten, was durch die Motivation der anderen Teilnehmer/innen oftmals erleichtert wird. Auch ist es hilfreich, sich flach und mit dem Kopf auf den Boden zu legen und „durch die Erde“ zu atmen. Ganz unten in Bodennähe ist die Luft spürbar kühler.

Kurzinterview mit dem Erlebnispädagogen, Schwitzhüttenmeister und Visionssucheleiter Christoph Batta zum Thema „Drogen und Schwitzhütte“

grow! Hallo, Christoph. Was hältst Du von der Kombination Cannabis und Schwitzhütte? Passt das zusammen?

Christoph: Bei Cannabis ist es wie mit anderen bewusstseinserweiternden Rauscherzeugnissen auch. Grundsätzlich sind sie alle sehr gut für die rituelle Nutzung geeignet. Aber auch nur dann, wenn sie das Überschreiten einer bestimmten Schwelle oder Grenze ermöglichen, also transzendental wirken. Im Fall von Cannabis ist es jedoch so, dass sich viele Konsumenten einen regelmäßigen Konsum angewöhnen (Toleranzbildung) und dann eine solche Grenzüberschreitung nicht mehr möglich ist. Es bringt also nichts, wenn man als Dauerkonsument vor dem Schwitzhüttenritual noch einen Joint raucht. Bei Personen, die Cannabis nur in einem rituellen Kontext und nicht als alltägliches Genussmittel konsumieren, sieht das möglicherweise wieder anders aus. Aber wer raucht schon ausschließlich während spiritueller Rituale Cannabis? Dauerkonsumenten empfehle ich immer den Konsum von Gras oder Haschisch ein paar Tage zuvor einzustellen, denn dann ist es in der Tat so, dass die Wirkung des Schwitzhüttenrituals stärker ist.

grow! Und wie ist es mit dem Konsum entheogen wirkender Substanzen wie DMT, LSD, Meskalin oder Psilocybin? Ist es hierdurch möglich, eine doppelte Bewusstseinserweiterung zu erreichen?

Christoph: Eine doppelte Bewusstseinserweiterung schon, aber auch eine zehnfach höhere Verantwortung für den Ritualmeister, die damit einhergeht. Aber zweifelsohne ist es richtig, dass Entheogene die Überschreitung vom profanen in den sakralen Raum ungemein erleichtern. Von derartigen Experimenten, also beispielsweise auf Pilzen in die Schwitzhütte zu gehen, kann ich unerfahrenen Personen aber nur abraten.

grow! In seinem Buch „Meine Begegnungen mit Schamanenpflanzen“ schreibt Christian Rätsch, dass er in Südamerika an einer Schwitzhüttenzeremonie teilgenommen hat, in welcher mit DMT-haltigen Yopo-Samen geräuchert wurde. Was hältst du persönlich davon?

Christoph: Finde ich gut, aber nur dann, wenn der Ritualmeister zu 100 Prozent garantieren kann, dass er alle Teilnehmer durch die unterbewussten „Landschaften“ oder „Seelenräume“ führen und vor allem auch wieder heil zurückbringen kann. Ansonsten wäre es enorm verantwortungslos.

grow! Was war denn dein außergewöhnlichstes Erlebnis während einer Schwitzhüttenzeremonie und was fasziniert dich so an diesem Ritual?

Christoph: Ich habe bei jedem Ritual außergewöhnliche Erlebnisse. Besonders stark in meiner Erinnerung ist aber Folgendes. Und zwar fühlte ich mich während eines Rituals wie ein Astronaut, der durch die unendlichen Weiten des Universums schwebt. Als der Ritualmeister Räucherkräuter auf die glühenden Steine warf, sah das für mich aus, wie eine riesige Explosion inmitten des Weltalls. Das war unglaublich spektakulär. Aber was mich vielmehr fasziniert, ist diese intensive Verbindung zur gesamten Natur, die durch ein Schwitzhüttenritual ermöglicht wird, und die ich jedes Mal aufs Neue erfahren darf.

grow! Du veranstaltest als Ritualmeister in Koblenz ja auch Schwitzhüttenzeremonien. Wie streng orientierst du dich an dem Lakota-Weg?

Christoph: Was das angeht, bin ich sehr locker. Natürlich bin ich durch die Teilnahme an vielen Ritualen, welche von Archie Fire Lame Deer oder Wallace Black Elk gehalten wurden, durch den Lakota-Weg inspiriert. Persönlich halte ich aber nichts davon, ein Ritual der nordamerikanischen Ureinwohner in hiesige Breitengrade eins zu eins zu kopieren. Wir sollten uns vielmehr darum bemühen, unsere eigenen kulturellen Wurzeln vor Ort zu entdecken und uns mit diesen zu verbinden, weshalb meine Zeremonien auch nicht Inipi, sondern Regenbogenschwitzhütten heißen und auch germanische, keltische oder ganz neue Elemente mit einfließen. Bei mir gibt es auch keinen strengen Ablaufplan. Ich orientiere mich jedes Mal am Moment und öffne mich für das, was kommen will, womit ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Ebenso ist es bei den von mir angeleiteten Ritualen auch kein Problem, wenn Frauen, die sich in der Mondphase befinden, an dem Ritual teilnehmen.

grow! Ich habe ja auch schon an deinen Regenbogenschwitzhütten-Ritualen teilgenommen und werde dies auch in Zukunft immer wieder tun. Falls nun ein grow!-Leser ebenfalls Interesse bekommen hat, an einer deiner Zeremonien teilzunehmen, wie kann er sich am besten dazu anmelden?

Christoph: Falls jemand ernsthaft Interesse hat, so kann er mich gerne über Facebook kontaktieren oder mir eine E-Mail schreiben: tearfullsun at gmail.com. Ich werde dann die Termine bekannt geben. Auch veranstalte ich alle zwei Wochen einen sogenannten Männerkreis sowie in regelmäßigen Abständen neben den gemischten, auch spezielle Männerschwitzhütten. Möglicherweise ist das für den ein oder anderen Leser ebenfalls interessant zu wissen.

grow! Ein anderes Thema: Wie stehst du denn persönlich zu einer Relegalisierung der alten Kulturpflanze Hanf?

Christoph: Da bin ich in jedem Fall dafür, weil abgesehen von ein paar menschenfeindlichen Lobbyisten eine solche Veränderung nur Gewinner hervorbringen würde. Eine Legalisierung von Hanf wäre eine Entspannung für alle von der Prohibition Betroffenen, inklusive für unsere Mutter Erde. Mal ganz davon abgesehen, wie bescheuert ist es überhaupt, Pflanzen zu verbieten, während gleichzeitig Tiere zum Züchten und Essen frei gegeben sind? Dieses moralische Paradoxon verdeutlicht sehr gut die wirklich sehr besorgniserregende Entwurzelung, in der sich die zivilisierte Menschheit derzeit befindet. Ein Schwitzhüttenritual birgt das Potenzial, einer solchen Entwurzelung entgegenwirken zu können.

grow! Vielen Dank für das nette Gespräch und bis zur nächsten Regenbogenschwitzhütte!

Christoph: Gerne. Bis demnächst.

Kevin Johann