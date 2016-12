Die Patientenvereinigung “La Piantiamo”

Share Pin +1 Share Shares 0

Der erste Cannabis Social Club Italiens

Ganz unten im Süden von Italien, in der Provinz Lecce, gibt es ein kleines verschlafenes Dorf Namens Racale, nur wenige Kilometer vom Ionischen Meer entfernt. Im Sommer sorgen einige Touristen für etwas Abwechslung, in der restlichen Zeit ist es im Dornröschenschlaf. Trotzdem gibt es in Racale etwas ganz besonderes, den ersten Cannabis Social Club Italiens mit dem doppeldeutigen Namen „La Piantiamo“, auf Deutsch „wir pflanzen sie“ oder „die Pflanzen lieben“. Er wurde von einer kleinen Gruppe Patienten Anfang 2013 gegründet, um Mitglieder mit Cannabis zu versorgen, anzubauen und zu informieren. Lucia Spiri und Andrea Trisciulio sind Mitgründer von “LaPiantiamo“ und leiden seit vielen Jahren an MS (Multiple-Sklerose). Im Februar flog ich nach „Bella Italia“ um sie zu treffen. Eigentlich waren nur zwei Tage eingeplant, aber diese Rechnung hatte ich ohne die italienische Gastfreundschaft gemacht. Wir trafen uns in der Kaffee-Bar auf dem Marktplatz von Racale. Lucia kam im Rollstuhl, zusammen mit ihren Mann, William. Plötzlich klingelte William’s Telefon und ich hörte wie er sagte „Wir sitzen hier mit dem Kollegen aus Deutschland. Ja ja, der ist ok. Bis später“. So sind sie, die Italiener, erst mal checken, der Rest kommt später.

grow! Wie wirkt das Cannabis bei deiner Krankheit oder welche Symptome lindert es bei dir?

Lucia: Eigentlich fast alle. Die ständigen Muskel und Rückenschmerzen, die ich aufgrund der vielen Krämpfe habe, das Schwindelgefühl und die Augenschmerzen lassen dadurch nach. Und besonders wichtig: Meine Psyche wird wieder gestärkt. Bevor ich Cannabis bekam, fiel ich in ein tiefes Loch. Ich war „Lebensmüde“ und zerfloss in Selbstmitleid. Kein anderes Medikament hat so geholfen. Zudem hat sich mein Gesundheitszustand nicht weiter verschlechtert. Sogar mein Arzt konnte mir das bestätigen. Er erzählte mir zudem von einem anderen MS-Patienten der seit drei Jahren im Rollstuhl saß und nach täglicher Einnahme von 500 mg THC, wenige Monaten später wieder etwas laufen konnte. Zusammen mit der Universität von Lecce wollen wir jetzt eine Studie durchführen. Denn gemeinsam sind wir der Ansicht, dass wenn ich viel früher das Gras medizinisch eingesetzt hätte, ich jetzt nicht im Rollstuhl sitzen müsste. Ich kann zwar auf meinen Beinen stehen und laufen, aber nur mit Halt. Auch unser Freund Andrea hat die selbe positive Erfahrung machen können. Er hat seinen Rollstuhl wieder beiseite gestellt und ist nun mit einem Rollator oder Laufstock unterwegs. Dank Bedrocan-Gras.

grow! Wie viel Cannabis benötigst du am Tag?

Lucia: Ich bekomme im Moment drei Gramm pro Tag verschrieben, aber es gibt Tage da benötige ich etwas mehr. Kommt immer auf das Wetter und meine momentane Verfassung an. Ab nächsten Monat bekomme ich vier Gramm am Tag.

grow! Bekommst du das von der Krankenkasse bezahlt?

Lucia: Ja, das wäre ja sonst unmöglich zu finanzieren. Wir haben hier in Apulien Glück! Im restlichen Italien kostet ein Gramm Bedrocan-Gras bis zu 38 Euro. Das kommt daher, weil jede Region selbst entscheiden kann, ob sie die Kosten für ein jeweiliges Präparat übernimmt.

grow! Nimmst du noch weitere Medikamente ein?

Lucia: Eh si, ich bekomme noch alle drei Wochen, auf drei hintereinander folgenden Tagen, eine Cortison-Spritze. Gerade heute morgen habe ich eine bekommen.

grow! Wie fühlst du dich danach

Lucia: Ich bin dann immer etwas müde und friere sehr schnell. Es treten auch starke Kopfschmerzen auf. Ich versuche oftmals das Cortison später zu nehmen, weil ich meinen Körper nicht zu sehr vergiften möchte, merke aber, dass ich es doch noch brauche. Die Krämpfe, die ich in Armen, Beinen und längs der Wirbelsäule bekomme, treten immer öfter und intensiver auf, sobald die drei Wochen vorbei sind. Es gab Zeiten, bevor ich das Gras bekam, da verkrampften meine Muskeln im Rücken und Beinen den ganzen Tag. Diese Schmerzen wünscht man nicht Mal seinem schlimmsten Feind.

Willi: Doch, einigen Politikern schon. Jedem, der gegen medizinisches Cannabis ist, wünsche ich für einen Tag lang die schlimmsten Leiden, die meine Frau ertragen musste. Viele denken, dass Cannabispatienten nur „high“ sein möchten, um ihr Schicksal besser zu verkraften. Sti stronzi (diese “&%#!“).

Nein, scusa (entschuldige). Ich weiß, so etwas wünscht man niemandem aber, wenn ich meine Frau leiden sehen muss, nur weil kein Bedrocan lieferbar ist; und das als lapidar aufgenommen wird, platze ich vor Wut. Es kam auch schon vor, dass wir in einem Monat über 1200 Euro für Schwarzmarkt-Gras ausgeben mussten. Seitdem Lucia so krank ist, gehe ich nicht mehr arbeiten und kümmere mich 24 Stunden täglich um sie.

grow! Ist das der Grund, warum ihr euch entschieden habt, einen Cannabis Social Club zu gründen?

Willi: Ja, richtig. Die Idee, einen Club, wie es ihn auch in Spanien oder Belgien gibt, zu gründen, entstand aus der Not heraus. Nicht nur meine Frau, sondern alle Cannabispatienten mussten häufig mehrere Monate auf ihr Medikament warten. Deshalb haben wir uns mit weiteren Patienten in der Umgebung zusammen geschlossen und den CSC “La Piantiamo“ gegründet.

grow! Baut ihr jetzt selber Gras für Mitglieder an?

Willi: Schön wär’s. Wir haben uns das einfacher vorgestellt. Zum Glück haben wir gute Freunde, die uns zur Vernunft gebracht haben. Hätten wir einfach mit dem Anbau losgelegt, wären wir womöglich für lange Zeit im Knast gelandet und meine Liebste hätte das wohl nicht ohne ihr Cannabis überlebt.

grow! Auch bei wenigen Pflanzen?

Willi: Schon hundert kleine Pflänzchen auf wenigen Quadratmetern würden reichen, um mindestens sechs Jahre in den Knast zu gehen. Egal, ob krank oder nicht. Die Geldstrafen für den Anbau von Marihuana liegen zwischen 6.000 und 250.000 Euro und/oder bis zu 20 Jahren Knast. Und das, obwohl einige Patienten Cannabis auf Rezept bekommen. Wie aber schon erwähnt, haben wir Unterstützer gefunden um legal an unser Ziel zu gelangen. Einer von ihnen ist unser Bürgermeister Donato Metallo. Er sagte in einem anderem Bericht zum Journalisten: „In Racali gibt es genug Land das zum Verkauf angeboten wird und ich habe nichts gegen Hanfanbau solange alles legal beantragt wurde“. Um ein Grundstück brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Dank einer Geldspende von “Dolce Vita“ und “Joint.com“, haben wir ein 6000 Quadratmeter großes Grundstück kaufen können.

grow! Wow, das ist ja super cool. Also könntet ihr theoretisch schon morgen mit dem Anbau anfangen , wenn die Behörden mitspielen?

Willi: Naja, so hatten wir uns das auch vorgestellt. Wir hätten, dank Outdoor, keine Stromkosten gehabt und der Preis für unsere Mitglieder wäre sicher unter einem Euro pro Gramm Gras geblieben. Jetzt müssen wir unseren Plan ändern, denn wir wussten nicht, dass hier in Apulien jährlich über 120 Hektar Faserhanf angebaut werden. Sogar nur wenige Kilometer von Racale entfernt, werden 20 Hektar angebaut. Die männlichen Pollen würden unsere Pflanzen bestäuben und dann wäre das Gras für den medizinischen Gebrauch nicht mehr geeignet.

grow! Was wollt ihr jetzt machen?

Willi: Wir wollen es jetzt wie die Firma Bedrocan in Holland machen. Indoor mit verschiedenen Kammern und einem eigenen Labor.

grow! Das ist aber ein großes Vorhaben und kostet.

Willi: Ja, schon aber es ist machbar und wir sind voll Tatendrang… Hey, ich würde dir gerne ein paar Leute vorstellen. Wann reist du wieder ab?

grow! Eigentlich morgen früh, aber ich bleibe gerne noch einen Tag länger.

Lucia: Oh, che bello, dann rufe ich jetzt mal den Donato unseren Bürgermeister an und frage ob er morgen etwas Zeit für uns hat. (Sie greift zum Handy) „Ciao Bello, hier ist ein Journalist aus Deutschland, der extra angereist ist um dich kennenzulernen. Hättest du etwas Zeit?“ (Sie schweigt und spricht dann erneut ins Micro). „Ok, grazie Donato“ (Sie steckt das Handy zurück in ihre Tasche) Super, der Bürgermeister erwartet uns morgen um 12 Uhr im Rathaus.

Willi: Eeh Perfetto, dann kannst du auch noch unseren Biologen kennenlernen. Er hat für seine Doktorarbeitein dreimonatiges Praktikum bei der Firma Bedrocan in Groningen gemacht. Ein toller Kerl. Uda Lallo musst du auch noch kennenlernen, ein herzensguter Mensch, selbst auch Cannabis Patient. Er gibt uns Tipps, hat Beziehungen zu Politikern in ganz Italien und unterstützt unser Vorhaben zusätzlich finanziell.

grow! Wow, das hört sich alles spannend an, da bleibe ich doch gerne noch länger.

Willi: Wir planen zusammen mit der Uni-Lecce, der Stadt Racale und der Region Apulien eine Konferenz zum Thema “Cannabis und Cannabinoide in der Medizin“. Momentan geht es echt drunter und drüber, wir bekommen täglich Anfragen von Patienten, die auch Cannabis verschrieben haben wollen, aber keinen Arzt finden. Viele Ärzte wissen nicht einmal wie sie was verschreiben sollen. So wollen wir für Aufklärung sorgen und das Thema Cannabis als Medizin in Italien weiter vorantreiben. Aufklärung ist da das Wichtigste, um auch in der Gesellschaft akzeptiert zu werden. Wir dürfen nicht vergessen, dass in Italien nur wenige Patienten die Kosten nicht selbst tragen müssen. Warum sollte Bedrocan der alleinige Hersteller von med. Cannabis in Europa sein? Sie kann nicht für alle Patienten genügend produzieren. Hinzu kommt, dass es Personen gibt, wie z.b. Lallo, die mit bestimmten Sorten bessere Erfahrungen machen konnten, als mit denen die Bedrocan vertreibt.

grow! Weshalb bekommt er Cannabis verschrieben?

Willi: Wegen einer misslungenen Halswirbel-OP. Er war früher Korallentaucher. Mit 42 Jahren wurde er operiert und ist mit gelähmten Beinen aus der Narkose erwacht. Lallo ist seit 14 Jahren auf Krücken oder seinen Rollator angewiesen. Auch er bekommt gegen seine Schmerzen, seit letztem Jahr, drei Gramm Cannabis am Tag verschrieben.

Lucia kann selbst keinen Joint drehen, weil ihre Hände ständig zittern. Willi bereitete für sie den Joint vor, zündet ihn an und legte ihn ihr vorsichtig zwischen die Lippen.

Kurz darauf verabschiede ich mich und wir treffen uns am nächsten Tag, wie verabredet, vor dem Rathaus wieder, doch leider ist der Bürgermeister verhindert. Lucia schreibt ihm kurzerhand eine SMS und lädt ihn zum Kaffee bei sich daheim ein. Pünktlich um 14 Uhr klopft es an der Tür.

Lucia: Bello, schön, dass du etwas Zeit gefunden hast. Donato, darf ich vorstellen: das ist Tilo aus Deutschland (mir fällt auf, dass sie öfters das Wort „Freund“ benutzt um „der Typ ist ok“ zu signalisieren). Bei einem Espresso bietet mir Bürgermeister Donato Metallo gleich das „du“ an. Wir sprechen über den CSC und Racale.

grow! Wie denkst du als Bürgermeister über “La Piantiamo“ und sein Vorhaben, sprich den Cannabis Anbau? Und was sagen die Einwohner oder deine Kollegen im Rathaus dazu?

Donato: Bisher bin ich von niemanden negativ angesprochen worden. Nicht mal letztes Jahr, wo wir mitten auf dem Marktplatz elf feminisierte Hanfsamen in Töpfchen gepflanzt haben.

grow! Ihr habt ohne Erlaubnis in aller Öffentlichkeit Gras ausgesät?

Willi: Ja, auf Youtube könnt ihr euch den Clip anschauen. Im letzten Jahr hat die Sekretärin von Marco Panella, von der Partei “Radicale“ (Republikaner) aus Rom, Rita Bernardini, dies gemeinsam mit uns Patienten gemacht. Wir wollten damit darauf aufmerksam machen, dass es sich um medizinisches Cannabis für die Patienten, sprich Mitglieder von La Piantiamo, handelt. Auch Donato war an diesem Tag dabei. Rita hat sie anschließend auf ihre Terrasse gestellt und sie gehegt und gepflegt bis zur Ernte.

grow! Und was ist passiert?

Lucia: Niente. Die haben es nicht Mal in den Medien gezeigt. Vermutlich wollten sie nicht auf uns aufmerksam machen. So wie sie es oft tun.

Willi: Rita Bernardini, hat uns danach die Ernte mitgebracht. Von elf Pflanzen hat sie 110 Gramm geerntet. Sie hat nur mit Wasser und Erde, ohne Dünger oder sonstige Zusätze gearbeitet. Im Januar diesen Jahres, haben wir das Gras dann an Bedürftige verteilt. Jeder Patient erhielt eine Blüte und richtete, in dem Youtube-Clip, ihre Bitte für die Versorgung mit medizinischen Cannabis an unseren italiänischen Präsidenten. Leider wieder ohne Reaktion. Jetzt möchte Rita im Frühling gleich 22 Pflanzen anbauen, mal sehen was passiert.

grow! Das ist aber mutig.

Willi: Ja, diese Frau hat „palle“ aus Marmor. Ihr Chef Marco Panella, hat sich schon vor dreißig Jahren für die Legalisierung eingesetzt und in Rom auf Demonstrationen Hasch-Joints verschenkt.

grow! Moment, der Name kommt mir bekannt vor. Ist das ein älterer Herr mit weißen langen Haaren?

Lucia: Si si, genau, das ist er.

grow! Wir haben ihn und Rita vor drei Tagen in Rom auf der Fini- Giovarnardi Demonstration (siehe grow! 3/14) kennengelernt. Donato, wurdest du nicht darauf angesprochen?“

Donato: „Doch, aber wie gesagt nicht im negativen Sinne. Bisher habe ich nur gehört, dass sich unser Pfarrer wohl darüber aufgeregt haben soll, dass der CSC seine Treffen und Pressegespräche in Räumlichkeiten der Stadt Racale macht. Aber ich hatte bisher nicht die Möglichkeit, mir diesen netten Pfarrer mal zur Brust zu nehmen.

grow! Befürchtest du nicht, dass du irgendwann Probleme bekommen könntest und dir die Kollegen in Rom das Leben schwer machen?

Donato: Probleme? Weil ich Menschen, die ein Recht auf ihr Medikament haben, helfen möchte? Nein. Wir sprechen hier nicht über Drogenanbau. Hier geht es um das Recht auf Heilung und um Menschenwürde. Wir, als Politiker sind für die richtigen Gesetze verantwortlich. Wenn ein Gesetz nicht korrekt ist, ist es unsere Pflicht das zu ändern. Für mich sind Politiker, die das nicht tun, die wahren Kriminellen und nicht Patienten, die ein paar Pflänzchen anbauen wollen.

grow! Wie sieht es denn mit der Kriminalität hier in Racale aus? Wäre der Club, oder besser, der Anbauort gefährdet?

Donato: Nein, ehrlich gesagt ist Racale ein ruhiges Dorf.

grow! Das soll ich dir glauben? Hier im Süden von Italien? Klar, dass der Bürgermeister nicht schlecht über seine Stadt redet.

Donato: (lacht) No, ehrlich. Racale ist ein verschlafener Ort. Natürlich gibt es ein paar Kleinkriminelle, Drogendealer oder „Möchtegern“-Verbrecher. Aber die Schwergewichte, also Familien-Clans die sich gegenseitig ihr Territorium streitig machen, haben wir hier nicht. Die wohnen in der Gegend von Lecce und Bari, aber nicht in einem solchen armen Dorf wie Racale. Dieses Dorf ist so arm, dass es kurz vor der Auflösung stand.

Willi: Dank Donato gibt es diese Stadt noch. Er überzeugte alle Mitarbeiter der Stadt gewisse Stunden im Monat gratis zu arbeiten, um mit dem Ersparten Schulen und Kindergärten zu renovieren. Er setzt sich für Kinder aus ärmeren Familien ein, damit sie die Schule beenden. Die Menschen sehen, dass sich hier langsam etwas ändert. Donato hat super Ideen.

grow! Respekt. Donato, hast du selbst schon mal einen Joint geraucht?

(Willi, Lucia und Donato lächeln)

Donato: Wer hat das nicht in der Jugend. (Er nimmt ein großes Blättchen und ein Stückchen Pappe und dreht einen Joint). „Wie ihr seht, hab ich das Drehen auch nicht verlernt. Nur lass ich das Gras jetzt mal lieber raus (grinst und zündet seinen Tabak-Joint an).

grow! Denkst du die Pläne von “La Piantiamo“ sind realisierbar?

Donato: Wir stellen jetzt einen Antrag mit der Universität in Lecce und dem Land Apulien für den Anbau von medizinischem Cannabis. Dann sehen wir weiter.

(Das Handy vom Bürgermeister klingelt).

Oh, scusate , ich werde im Rathaus verlangt. Schön, dass du uns hier im tiefsten Süden von Italien besucht hast, ich hoffe wir sehen uns bald mal wieder.

Auch ich verabschiedete mich. Wir trafen uns abends um 19 Uhr in Galipoli vor einer Espresso Bar wieder. Es war ein herrlicher Frühlingsabend. Wenige Meter vor uns versank die glühendrote Sonne am Horizont langsam ins Wasser. Unser Gastgeber war bereits mit dem Biologen Dr. Luigi Romano vor Ort. Kurz darauf erschien auch Lallo. Wir saßen draußen in gemütlicher Runde, Lallo und Lucia „medizinierten“ ihr Cannabis und niemand störte sich daran. Schön zu sehen, wie normal und verständnisvoll die Mitmenschen mit der Situation umgingen.

grow! Lallo, wie viel Cannabis bekommst du verschrieben und wie hilft es dir?

Lallo: Ich bekomme drei Gramm am Tag, aber mir hilft Bedrocan-Gras nicht so gut. Ich werde davon sehr nachdenklich und depressiv.

grow! Warum probierst du nicht eine andere Sorte? Die haben doch noch weitere Produkte im Programm.

Lallo: Bis jetzt haben wir hier in Italien nur zwei Sorten bekommen, das Bediol mit hohen CBD-Anteil und 6% THC oder das Bedrocan mit 22% THC. Warum, das weiß ich nicht. Ich bekomme das jetzt seit ungefähr einem Jahr. Vorher habe ich mir immer ein paar Pflänzchen im Garten angebaut. Das lasse ich aber im Moment sein, damit unserem Club nichts Negatives angehängt werden kann.

grow! Mit welchen Sorten hast du die besten Erfahrungen machen können

Lallo: Ich vertrage alle Skunk Sorten ganz gut. Die bringen mich gut drauf und entspannen meine Muskeln in den Beinen. Ich bin mir sicher, dass es Sorten gibt, die noch viel besser wirken. Man muss sie nur finden. Das wird die Aufgabe von Luigi unserem Biologen sein. Oder nicht Luigi?

Luigi: Ja, richtig. Unser Ziel ist es Sorten mit den unterschiedlichsten Terpenen und Cannabinoiden zu selektieren. Wir haben schon viele Sorten von diversen Samenbanken bekommen und warten nur noch auf die Genehmigung. Wir hoffen spätestens in 12-18 Monaten anfangen zu können.

grow! Wie wollt ihr das finanzieren? (Alle schauen Lallo an)

Lallo: Wir werden Hilfe bei der Region Apulien beantragen. Hinzu kommen Sponsoren und letztendlich mein privates Vermögen von einer halben Million Euro. Geld dürfte nicht das Problem sein.

grow! Ich sehe, dass alles Hand und Fuß hat, was ihr macht und dass ohne großes Risiko…

Lallo: Sonst würde ich nicht mitmachen wollen. Ich habe schon Willi und Lucia vor der Dummheit bewahrt, nicht ohne offizielle Genehmigung für den Club Cannabis anzubauen. Dann wären wir in den Augen der Leute nichts besseres als andere Kriminelle. Nein, wir machen das in Zusammenarbeit mit Politikern, Universitäten, Ärzten und Patienten. Auch das medizinische Cannabis soll bezahlbar für Patienten werden, nicht teurer als zwei Euro pro Gramm. Warum sollen wir weiterhin das teure Gras aus den Niederlanden kaufen, wenn wir das selber viel günstiger herstellen können. Auch für euch in Deutschland würden wir produzieren… (grinst).

Die Patientenvereinigung-“La Piantiamo“ hat am 24. Mai, ihren Plan der Cannabis-Konferenz mit internationalen Ärzten und Professoren, in Racale erfolgreich in die Tat umgesetzt. Wir sind guter Dinge, dass “La Piantiamo“ ihr Ziel erreichen wird.

Weitere Infos gibt es unter http://www.pugliacannabisconference.org/it/ und http://www.lapiantiamo.it/