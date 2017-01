Die paradoxe Wirkung von Cannabis: Übelkeit und Erbrechen durch THC

Es ist bekannt, dass THC und Cannabis Übelkeit und Erbrechen als Nebenwirkungen einer Chemotherapie von Krebspatienten lindern können. Auch bei anderen Ursachen von Übelkeit, darunter unstillbares Schwangerschaftserbrechen sowie Übelkeit im Rahmen einer Hepatitis- oder einer HIV-Infektion, ist THC wirksam.

Andererseits kann Cannabis auch Übelkeit verursachen. So ist Übelkeit eine vergleichsweise häufig festgestellte Nebenwirkung in klinischen Studien mit Cannabinoiden. Es gibt Personen, die Cannabis nicht vertragen, weil sie regelmäßig mit Übelkeit reagieren. In den vergangenen Jahren wurde sogar eine Anzahl von Fallberichten veröffentlicht, nach denen gewohnheitsmäßige tägliche Cannabiskonsumenten innerhalb einiger Jahre nach Beginn des Konsums ein ungewöhnliches Syndrom entwickelten, das durch häufiges Erbrechen und den Zwang, ausgiebige heiße Bäder zu nehmen, charakterisiert ist. Die heißen Bäder lindern die Übelkeit, während die üblichen Medikamente gegen Übelkeit und Erbrechen unwirksam sind. Diese Reaktion auf regelmäßigen Cannabiskonsum ist vermutlich selten, und die Beschwerden verschwinden, wenn der Cannabiskonsum eingestellt wird.

Die Linderung der Übelkeit durch Cannabis

Cannabis und THC sind in der Lage, starke Übelkeit, wie sie durch Krebsmedikamente (Zytostatika) verursacht werden kann, zu unterdrücken beziehungsweise zu lindern. Zwischen 1975 und 1995 wurden etwa 15 Studien mit THC, etwa 20 Studien mit dem synthetischen THC-Abkömmling Nabilon und etwa 10 mit einem weiteren synthetischen THC-Derivat, dem Levonantradol, bei Patienten unter Krebschemotherapie durchgeführt, dazu eine etwas jüngere Studie an Kindern mit Delta-8-THC, das so ähnlich wie Delta-9-THC, das in der Cannabispflanze am häufigsten vorkommende THC, wirkt. Hinzu kommen Untersuchungen an mehreren hundert Patienten mit standardisierten Cannabiszigaretten, die Anfang der achtziger Jahre im Rahmen staatlicher Forschungsprogramme in mehreren US-Staaten durchgeführt wurden. Diese Anwendung stellt damit die am besten untersuchte für Cannabis und THC dar. THC wurde 1985 in den USA zur Behandlung der Übelkeit aufgrund einer Behandlung mit Krebsmedikamenten zugelassen. Auch das synthetische Cannabinoid Nabilon ist in den USA und Großbritannien für diese Verwendung zugelassen.

Andere Untersuchungen zeigen, dass THC auch sinnvoll zur Prophylaxe von Übelkeit und Erbrechen nach Operationen sowie zur Steigerung des Appetits und zur Hemmung der Übelkeit bei Patienten mit Lebermetastasen bei malignem Melanom, dem schwarzen Hautkrebs, eingesetzt werden kann. Krebspatienten mit Tochtergeschwülsten in der Leber leiden oft an Übelkeit und Appetitlosigkeit. Auch nach Operationen mit Vollnarkose tritt häufig Übelkeit auf, die vermutlich durch das Narkosemittel ausgelöst wird. In einer Studie nahm die Häufigkeit der Übelkeit nach einer Brustoperation bei einer Prophylaxe mit THC verglichen mit den nicht behandelten Patientinnen von 59 Prozent auf 15 Prozent, die Häufigkeit des Erbrechens von 29 Prozent auf 3 Prozent ab.

Cannabisprodukte haben bei der Behandlung der Nebenwirkungen der Krebschemotherapie erheblich an Bedeutung verloren. Dies liegt vor allem an der Einführung sehr wirksamer Substanzen gegen Übelkeit in den 90er Jahren, den so genannten »Setronen«, wie beispielsweise Ondansetron zur Behandlung der Nebenwirkungen von Zytostatika. Die Medikamente aus der Gruppe der Setrone verursachen kaum Nebenwirkungen, sind aber auch nicht bei allen Patienten wirksam. Seit einigen Jahren nimmt das Interesse an THC für diese Indikation wieder zu, insbesondere da das Problem des antizipatorischen Erbrechens und der verzögerten Übelkeit mit den üblichen Medikamenten bisher nicht befriedigend gelöst ist.

THC bei antizipatorischem und verzögertem Erbrechen

Als antizipatorisches Erbrechen wird ein Erbrechen bereits vor Beginn der Zytostatika-Gabe im Rahmen einer Krebsbehandlung bezeichnet. Es kann durch unterschiedliche Reize, wie beispielsweise den bekannten Krankenhausgeruch beim Betreten der Krankenstation für Krebspatienten, ausgelöst werden und tritt vor allem auf, wenn bei einer früheren Chemotherapie eine starke Übelkeit aufgetreten war. Bereits der Gedanke an die erneute Behandlung kann bei einigen Patienten dann – antizipatorisch, also die Therapie gedanklich vorwegnehmend – Übelkeit auslösen. In einer Anzahl von Tiermodellen für antizipatorische Übelkeit erwiesen sich Cannabinoide als sehr wirksam. Als verzögerte Übelkeit wird eine Übelkeit bezeichnet, die erst mehr als 24 Stunden nach der Gabe des Krebsmedikamentes auftritt.

Amerikanische Wissenschaftler untersuchten in einer Studie die Wirksamkeit und Verträglichkeit von THC bei der Linderung der verzögerten Chemotherapie-induzierten Übelkeit und des Erbrechens im Vergleich zu Placebo (Scheinmedikament) und zu Ondansetron. In die Untersuchung wurden 64 Patienten aufgenommen, die eine mittelstark bis stark Übelkeit auslösende Chemotherapie erhielten. Das Fehlen einer verzögerten Übelkeit war in den aktiven Behandlungsgruppen (THC 71 Prozent, Ondansetron 64 Prozent) signifikant größer als in der Placebogruppe (15 Prozent). Bereits eine vergleichsweise geringe THC-Dosis war wirksam. Die Stärke der verzögerten Übelkeit und die Häufigkeit des Erbrechens und Würgens waren in der Gruppe, die THC erhielten, am niedrigsten.

Das Paradox: Übelkeit durch regelmäßigen Cannabiskonsum

Im Jahr 2004 berichteten Ärzte aus Australien erstmals über eine ungewöhnliche Beobachtung bei 9 gewohnheitsmäßigen Cannabiskonsumenten. Sie litten an wiederholt auftretendem Erbrechen (zyklisches Erbrechen) und dem Zwang, ausgiebig zu baden. In den folgenden Jahren wurde von weiteren 27 Fällen in Kanada, Großbritannien, Spanien, den Niederlanden, Neuseeland und den Vereinigten Staaten berichtet. Alle Patienten erhielten die Diagnose eines Cannabinoid-Übelkeit-Syndroms erst, nachdem sie bereits jahrelang unter diesen Symptomen gelitten, sich mehrfach bei Ärzten und Kliniken vorgestellt und eine Vielzahl von Diagnosen erhalten hatten. Das ist auch nicht verwunderlich, da dieses Syndrom bisher völlig unbekannt war, und die Betroffenen ebenfalls nicht immer einen Zusammenhang mit ihrem Konsum herstellen können.

Zusammenfassung der Fallberichte

Bisher wurden 36 Fälle dieses neuen Syndroms in der medizinischen Literatur beschrieben. Etwa drei Viertel der Betroffenen waren Männer. Die meisten Patienten begannen mit einem regelmäßigen, täglichen Cannabiskonsum während der Jugendzeit, durchschnittlich im Alter von 16 Jahren. Die Altersspanne für den Beginn des chronischen Konsums lag zwischen 9 und 20 Jahren. Es gab also keine Betroffenen, die erst nach dem 20. Lebensjahr mit dem regelmäßigen Konsum begonnen hatten. Die Symptome (Erbrechen und Zwang zu häufigen heißen Bädern) traten meistens erst viele Jahre nach Beginn des täglichen Konsums auf, im Durchschnitt nach etwa sieben Jahren (Spanne: 1 bis 21 Jahre). Im Durchschnitt dauerte es fast fünf Jahre, bevor die korrekte Diagnose gestellt wurde. Mit der Ausnahme von drei Fällen, bei denen keine Aussagen zur Häufigkeit des Konsums gegeben wurden, wurde ein täglicher Cannabiskonsum festgestellt. Da die Ursache unbekannt war, wurde oft eine Vielzahl von Untersuchungen vorgenommen, inklusive Röntgen des Bauchraumes mit und ohne Schlucken von Kontrastmitteln, Computertomografie des Bauches, Untersuchungen des Magens, des Zwölffingerdarms und des Dickdarms mit Endoskopen (Gastroskopie, Koloskopie) und andere Verfahren. Gelegentlich wurden auch Neurologen und Psychiater eingeschaltet.

Innerhalb von 12 bis 48 Stunden nach der Einweisung ins Krankenhaus trat im Allgemeinen eine Besserung der Symptome ein. In einem Bericht mit acht Patienten wurde eine signifikante Reduzierung des Erbrechens durchschnittlich eine Woche nach Einstellen des Cannabiskonsums angegeben. Die üblichen Brechreiz hemmenden Medikamente waren unwirksam.

Zyklisches Erbrechen durch Cannabis

Die Ursache für das zyklische Erbrechen nach mehrjährigem regelmäßigem Cannabiskonsum ist nicht vollständig verstanden. Es wurden auf der Basis des Verständnisses des körpereigenen Cannabinoidsystems mehrere Theorien vorgeschlagen. Es ist bekannt, dass die Cannabinoid-1-Rezeptoren im Gehirn für die Brechreiz hemmenden Wirkungen von THC verantwortlich sind. Möglicherweise verursacht die chronische Stimulierung dieser Rezeptoren eine paradoxe, Brechreiz auslösende Wirkung bei einigen Personen.

Wenn bei einer Person ein zyklisches Erbrechen festgestellt wird, müssen immer auch mögliche andere Ursachen in Erwägung gezogen werden, beispielsweise Migräne, die oft mit Erbrechen einhergeht, unstillbares Schwangerschaftserbrechen, Störungen des Elektrolythaushaltes des Körpers, psychogenes Erbrechen, Bulimie und das so genannte zyklische Übelkeitssyndrom. Die Ursachen für die psychogene Übelkeit und das zyklische Übelkeitssyndrom bleiben unklar und können am leichtesten mit dem zyklischen Erbrechen durch Cannabis verwechselt werden. Allerdings wird nur beim Cannabis-Übelkeitssyndrom eine Kombination von häufigem Baden mit heißem Wasser und regelmäßiger Cannabiskonsum angegeben.

Zwanghaftes Baden

Mit der Ausnahme von zwei Fällen wurde in den Berichten ein zwanghaftes Baden angegeben. Darunter ist ein mehrmals tägliches heißes Duschen oder Baden oder ein tägliches Bad, das mehrere Stunden dauert, zu verstehen. Alle Betroffenen gaben eine vorübergehende Erleichterung von Übelkeit und Erbrechen durch häufiges oder langes Baden an. In einer Fallreihe betrug die Dauer der Bäder zwischen 3 und 6 Stunden, mit einem Durchschnitt von fünf Stunden pro Tag. Ein Patient verbrachte den ganzen Tag in der Badewanne, an 300 von 365 Tagen des vorausgegangenen Jahres vor der Diagnosestellung.

Es ist nicht klar, warum das Baden Übelkeit und Erbrechen lindert. Es könnte sich um eine Reaktion des Gehirns auf Veränderungen der Körpertemperatur durch die temperatursenkenden Wirkungen von THC oder um eine Aktivierung von Cannabinoid-1-Rezeptoren im Hypothalamus, einer Hirnregion, die unter anderem die Körpertemperatur reguliert, handeln. Dass die Betroffenen den Cannabiskonsum nicht einstellen, könnte beispielsweise daran liegen, dass Cannabis angstlösende Wirkungen hat und dadurch den erheblichen Stress, der durch die anhaltende Übelkeit und das Erbrechen entsteht, reduziert. Es gibt in der Medizin keine anderen bekannten Fälle, in denen eine Linderung von Übelkeit und Erbrechen durch eine Behandlung mit heißem Wasser erzielt wird.

Schlussfolgerung

Cannabis kann bei unterschiedlichen Ursachen von Übelkeit eine sehr wirksame Substanz sein. Seltener kann die Pflanze bzw. THC auch Übelkeit und Erbrechen verursachen. Die Diagnose eines Cannabis-Übelkeitssyndroms wird meistens nicht gestellt, weil sie bisher kaum bekannt ist. Die Linderung des zyklischen Erbrechens durch die Anwendung heißer Duschen und ausgedehnter Bäder bei regelmäßigen Cannabiskonsumenten ist allerdings sehr charakteristisch. Den Betroffenen können umfangreiche Untersuchungsverfahren erspart werden, wenn allein an die Möglichkeit dieser Diagnose gedacht wird. Die Diagnose kann häufig bereits durch eine sorgfältige Befragung gestellt werden. Durch eine sorgfältige körperliche Untersuchung können andere lebensbedrohliche Ursachen für die bestehende Übelkeit bzw. das Erbrechen ausgeschlossen werden. Es ist davon auszugehen, dass auch in Deutschland nur wenige Ärzte bisher von diesem seltenen, aber vermutlich recht belastenden Syndrom Kenntnis haben. Die Therapie ist einfach, wenn auch für den einzelnen oft hart: der Konsum von Cannabis muss eingestellt werden.

Dr. med. Franjo Grotenhermen