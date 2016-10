Die Anfänge des Indoor-Anbaus (Snippet)

Teilen Pin +1 Teilen Shares 0

Ein Alt-Grower erinnert sich

Indoor-Homegrown erscheint uns heute selbstverständlich. Grow-Zelte, Umkehr-Osmose-Anlagen, energieeffiziente Beleuchtungspaneele. Es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Doch das war nicht immer so. Vor rund zwanzig Jahren sah das noch etwas anders aus; und das hatte nicht nur Nachteile. Einer, der ab Mitte der 1990er Jahre daran ging, sich mit eigenem, unter Kunstlicht gezogenem Gras zu versorgen, ist Dietmar (Name v. d. Red. geändert). Er ist mittlerweile Mitte 50 und lebt unauffällig in der schwäbischen Provinz. Uns hat er ein Interview gegeben und sich an die gute alte Zeit erinnert.

grow! Hey, Dietmar, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.

Dietmar: Kein Ding. Es freut mich, dass sich jemand dafür interessiert, wo wir Homegrower eigentlich herkommen, wie wir überhaupt dahin gekommen sind, wo wir uns heute grow-technisch befinden.

grow! Erzähl mal, wie fing die Geschichte denn bei dir an? Wann hast den Entschluss gefasst, dein Glück mit dem Indoor-Anbau zu versuchen?

Dietmar: Also, die Älteren werden sich erinnern: Bis Mitte der Achtziger Jahre gab es kaum gutes Gras auf dem Markt, von guten Seeds ganz zu schweigen. Hin und wieder kam eine kleine Lieferung Thai-Gras, Jamaika-Weed oder hart gepresstes kolumbianisches Gras ins Land. Wenn man ganz viel Glück hatte, waren da ein bis zwei intakte Samen drin. Der Rest war meist mittelmäßiges Outdoor-Gras aus Deutschland; die Seeds haben wir uns manchmal sogar aus Vogelfutter herausgesucht.

grow! Heute unglaublich, aber erzähl weiter.

Dietmar: Ja, gell, aber damals gab es für uns keine Alternativen. Manchmal hatte man ja sogar Erfolg zu verbuchen. Dann hatte man einen Baum mit echt passablem Weed im Garten stehen. Aber insgesamt betrachtet, war es eigentlich meistens viel Arbeit für wenig Turn. Das hat mich damals immer genervt. Klar konnte man schon in den Achtzigern nach Holland fahren und die ersten kommerziellen Grassorten im Coffeeshop kaufen, aber Samenbanken im heutigen Sinne kannten wir damals nicht. Sensi Seeds war gerade erst im Entstehen; und das Ganze war noch eine echte Insider-Angelegenheit. Immerhin war das Weed in den Coffeeshops gut. Die Seeds aus asiatischen oder südamerikanischen Landrassen konnte man gebrauchen. Allerdings waren diese Sorten nur sehr bedingt für den heimischen Outdoor-Anbau geeignet, wegen des hiesigen Klimas und der teils langen Blütedauer.

Ab Ende der Achtziger habe ich mich dann mit einem Kumpel zusammengetan, um unsere Grow-Ergebnisse zu optimieren. Wir haben uns eine 1,20 Meter lange dreifach Neonröhre mit Cool-White-Licht besorgt, um die jungen Setzlinge im Keller vorzuziehen. Das funktionierte super, und wir konnten regelmäßig bereits Mitte April kräftige, vorgezogene Jungpflanzen ins Freie bringen. Ja, ich denke, das war schon ein Quantensprung nach vorne…

Weiter geht es in der aktuellen Ausgabe 6-16 auf Seite 90