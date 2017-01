Deutsche Cannabisagentur im Aufbau: Mitarbeiter gesucht

Nachdem der Entwurf des „Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften“ am 19. Januar im Bundestag verabschiedet wurde, dauert es nun nicht mehr lange, bis Schwerkranke Cannabis auf Rezept erhalten können. Das Gesetz soll ab März in Kraft treten. Bis dahin muss dann auch die in dem Entwurf geplante Deutsche Cannabisagentur aufgebaut werden. Diese soll sich nicht nur um den Import des benötigten medizinischen Cannabis kümmern, sondern auch Lizenzen für die staatlich kontrollierte Produktion in Deutschland vergeben. Wann die Ausschreibungen für den legalen Anbau herausgegeben werden, ist noch nicht bekannt. Die Stellenausschreibungen für die in der Cannabisagentur benötigten Mitarbeiter sind aber bereits veröffentlicht worden.

Die beiden gesuchten Wissenschaftler sollen laut Stellenausschreibung möglichst eine „Qualifikation als sachkundige Person“ aufweisen. Mit Kenntnis der Materie allein ist es allerdings noch nicht getan, denn gesucht werden Bewerber mit einem abgeschlossenen Studium der Pharmazie oder vergleichbarer naturwissenschaftlicher Qualifikation. Natürlich braucht es für eine staatliche Agentur dieser Art nicht nur Wissenschaftler, sondern auch Verwaltungsangestellte. So sucht das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zur „Mitarbeit an den Aufgaben in der Errichtungsphase der Cannabisagentur“ auch Studierte aus dem Bereich Gesundheit. Interessierte, die den Anforderungsprofilen entsprechen, haben noch zwei Wochen Zeit, sich auf diese Stellen zu bewerben.

Was denkt ihr – sind die ausgeschriebenen Stellen Traumjobs für studierte Hanffreunde oder erwartet die Bewerber letztlich nur dröge Behördenarbeit?