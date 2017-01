Deutsche Cannabis AG: Aktien im Höhenflug

Seit einigen Tagen sind die deutschsprachigen Finanznachrichten voll davon: Der Kurs der Deutsche Cannabis AG ist innerhalb kürzester Zeit um ein vielfaches gestiegen. Die Rede ist nicht von ein paar, sondern von beinahe 1.000 Prozent. Der Grund für die unglaubliche Entwicklung des Kurses ist natürlich nicht schwer auszumachen: Durch den einstimmigen Beschluss des Bundestages, den Entwurf des “Gesetzes zur Änderung betäubungsmittelrechtlicher und anderer Vorschriften” anzunehmen, welcher es Schwerkranken künftig ermöglicht, Cannabis auf Rezept zu erhalten, erhielt das Thema eine Menge Aufmerksamkeit. Bei den Anlegern sprach sich die Neuigkeit offenbar zunächst erst langsam herum, denn der Kurs der Deutsche Cannabis AG stieg am 19. zunächst um 75 Prozent an. Was bereits viel klingt, ist kein Vergleich zu dem, was über das Wochenende folgen sollte. Der Wert der Papiere stieg von 40 Cent am vergangenen Donnerstag auf zwischenzeitlich über 4 Euro zu Beginn dieser Woche.

Die Aktie konnte den phänomenal hohen Wert zwar nicht halten, ist aber nach wie vor wesentlich höher notiert als vor der Entscheidung des Bundestages. Manche Finanzexperten warnen jedoch, dass auf den Höhenflug ein ebenso tiefer Fall folgen könnte. Die den meisten Anlegern bislang unbekannte und noch dazu vor ihrem Neustart als „Deutsche Cannabis“ insolvente Gesellschaft profitierte in erster Linie davon, dass es auf dem deutschen Aktienmarkt in diesem Sektor nicht viele Alternativen gibt. Tatsächlich betreibt die Gesellschaft aber keinerlei eigene operative Geschäfte in Deutschland, sondern ist bisher lediglich an zwei kleineren Firmen beteiligt. Seit 2015 verfügt die Deutsche Cannabis AG über Anteile der US-amerikanischen ManhattanCannaFund LLC und im vergangenen Jahr investierte man in das Start-up CannyPets aus Deutschland. Allerdings geht es bei letzterem nicht um medizinisches Cannabis, sondern um hanfige Tiernahrung. So wird die Deutsche Cannabis AG wohl vorerst nicht von der Gesetzesänderung profitieren.