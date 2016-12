Der richtige Erntezeitpunkt für Outdoor- und Indoorpflanzen (Snippet)

Growing mit Mr. José

Hanfzüchter fragen sich oft, wann die richtige Zeit für die Ernte gekommen ist. Die Frage bekommen wir regelmäßig von Indoor- und Outdoor-Züchtern gestellt, und das ist ein Grund für uns, uns damit näher auseinanderzusetzen. In diesem Artikel möchten wir die Merkmale für die optimale Reife aus der Sicht beider Anbauweisen unter die Lupe nehmen. Der richtige Zeitpunkt für die Ernte hat nämlich einen grundsätzlichen Einfluss auf die Menge und das Verhältnis der Cannabinoide, ebenso wie auf das Gesamtgewicht des Ernteertrags.

Die Ernte ist die Zeit, auf die sich jeder Züchter freut, ohne Rücksicht darauf, welche Pflanzenart ausgewählt wurde. Manch ein Hanfzüchter stellt sich vor der Ernte drei grundlegende Fragen, nämlich, wie viel Gras es geben wird, wie es schmeckt und welche Wirkung es hat. Alle drei Parameter hängen vor allem davon ab, wie wir uns um die Pflanzen kümmern und welche klimatischen Bedingungen sie hatten. Beim Indoor-Züchten haben wir eine viel größere Chance, das Milieu zu beeinflussen, in dem die Pflanzen gedeihen sollen. Wir können also relativ leicht ähnliche Ergebnisse erreichen, was beim Outdoor-Züchten nicht immer gelingen muss. Beim Indoor-Züchten lässt sich die Planung der Ernte besser regeln, weil wir das Wetter nicht berücksichtigen müssen. So können wir die Pflanzen gezielt auf die Ernte vorbereiten und diese zu dem Zeitpunkt durchführen, an dem die Pflanzen in der optimalen Reifephase sind.

Warum der Zeitpunkt der Ernte so wichtig ist

Schon am Anfang des Artikels habe ich erwähnt, dass der richtige Zeitpunkt der Ernte die Erntemenge und das Verhältnis sowie die Menge der Cannabinoide beeinflusst. Während der Blütezeit des Hanfs durchläuft die Blüte eine Phase, in der sie rapide an Umfang gewinnt. Diese Phase verläuft in der Regel von der ersten bis zur fünften Blütewoche, wenn sich bei den Pflanzen die ersten Anzeichen der Blüte zeigen. Diese Zeit kann bei den Sorten, die später reifen, auch länger sein. Während dieser Zeit vergrößern sich die Blüten schnell und es scheint, dass sie jeden Tag ein Stückchen wachsen. Sobald diese Zeit endet, tritt bereits die Reifezeit ein. Die Blüten vergrößern ihren Umfang nun nicht mehr so schnell, aber dafür erhöht sich ihr Gewicht…

